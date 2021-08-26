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26.08.2021 17:09 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Россия, Скандал
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Их нравы: Собчак получила крупный гонорар от нетрезвой дамочки, но не помогла родственнику

Скандальная телеведущая Ксения Собчак недавно побывала на Алтае, где за крупный гонорар (известно, что...

Скандальная телеведущая Ксения Собчак недавно побывала на Алтае, где за крупный гонорар (известно, что всем приглашенным знаменитостям выплатили 120 млн руб.) вела день рождения блогера Елены Блиновской.

Вечеринка проходила в отеле «Алтай Резорт», где обычно останавливается президент РФ. Присутствовали Филипп Киркоров, группа «Звери», Нюша, Елена Блёданс, Екатерина Варнава.

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В ходе вечера Блиновская потребовала, чтобы стоящие на сцене Собчак и Ургант поцеловались. Когда те попытались отшутиться, Блиновская прямо заявила, что она заплатила за их появление на вечере огромные деньги, а, значит, они должны сделать то, что она просит или хотя бы сымитировать этот поцелуй.

При этом Ксения даже не навестила своего родного дядю Валерия Собчака (по отцовской линии), который, как пишет местная пресса, сильно болен. Живет на более чем скромную пенсию 20 тысяч рублей.

Архивное фото, сделанное до того, как болезнь Валерия прогрессировала, и он еще мог выходить на улицу

Из-за болезни суставов 70-летний Валерий Собчак не может выходить из дома на Коммунистическом проспекте, в котором нет лифта. До недавнего времени за ним ухаживала супруга Раиса, но сейчас она попала в больницу, и дядя скандальной телеведущей оказался абсолютно беспомощным. Однако знаменитая племянница предпочла посетить баню, фото из которой выложила в интернат, но не родного дядю. Говорят, по каким-то причинам они не общаются с момента похорон Анатолия Собчака в 2010 году.

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