«Их очень, очень много!» – в ВСУ жалуются на превосходство армии России в дронах

Вадим Москаленко.  
20.10.2023 11:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 434
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия достигла значительного преимущества над противником в БПЛА.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил ВСУшник, оператор БПЛА, представившийся Николаем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия достигла значительного преимущества над противником в БПЛА. Об этом в ходе пресс-конференции...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


В зале поинтересовались превосходством российской армии перед ВСУ в количестве и качестве дронов.

«Мне сложно ответить точно, потому что все мои боевые выезды по мне дронами не работали.

Но они тоже работают, у них большое производство, намного больше, чем у нас, и их намного больше. Они значительно превосходят наши силы и ресурсы. Именно на нашем направлении [Херсонском] их очень, очень много», – ответил боевик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть