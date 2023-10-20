«Их очень, очень много!» – в ВСУ жалуются на превосходство армии России в дронах

Российская армия достигла значительного преимущества над противником в БПЛА.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил ВСУшник, оператор БПЛА, представившийся Николаем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В зале поинтересовались превосходством российской армии перед ВСУ в количестве и качестве дронов.

«Мне сложно ответить точно, потому что все мои боевые выезды по мне дронами не работали.

Но они тоже работают, у них большое производство, намного больше, чем у нас, и их намного больше. Они значительно превосходят наши силы и ресурсы. Именно на нашем направлении [Херсонском] их очень, очень много», – ответил боевик.