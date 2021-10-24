«Их потопят» – Погребинский о новой попытке НАТО нарушить границы Крыма

24.10.2021 01:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

В случае, если Великобритания снова отправит корабль своих ВМС в российские воды у Крыма, англичане будут потоплены.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вдруг Великобритания примет решение – они не признают морскую зону, которую Россия считает своей – и поэтому направит прямо туда какой-то ограниченный контингент, есть предположение, что в этом случае они будут потоплены просто все, в короткое время. Поскольку предупреждений уже было достаточно, формально ещё могут предупредить, ведь и тот корабль, который пытался, его тоже предупреждали. Я предполагаю, что после краткого предупреждения их потопят», – заявил Погребинский.

Он полагает, что Россия сегодня имеет неоспоримое преимущество на Черном море.

«Там настолько высокий уровень военного превосходства у РФ (и изменить его быстро нельзя, потому что есть ограничения на въезд морских сил). Всё, что есть у Румынии, Болгарии, Молдовы и так далее – всё это не может всерьёз противостоять этому военному кулаку, который сейчас сформирован в Крыму и вообще на Юге России», – добавил политолог.