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Украинское телевидение вернулось к теме использования боевых дельфинов для охраны главной базы русского флота в Севастопольской бухте. Информацию, опубликованную еще месяц назад в официальном издании ВМФ Великобритании Nawalnews, актуализировали в эфире украинского телеканала «Freedom», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В конце прошлого года на сайте Nawalnews были опубликованы данные об использовании боевых дельфинов для защиты Севастополя от водолазов украинского спецназа. В июне этого года, по информации того же издания, количество патрулей боевых дельфинов было увеличено в двое – разведка выявила шесть загонов вместо трех.

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Бежавший из Севастополя в Одессу в 2014 году капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко в эфире украинского телеканала рассказал, что в СССР дельфинов и других морских животных начали использовать, начиная с 70-х годов.

«В Севастополе в бухте Казачья было создано специальное подразделение, которое занималось подготовкой дельфинов как раз к боевым действиям. Задач было несколько: во-первых, благодаря своим физиологическим способностям дельфины могут быстро обнаруживать под водой на значительной глубине различные предметы, в частности, можно обучить обнаруживать мины, торпеды. Как раз эта работа проводилась, поскольку в тот период времени каких-то технических способов решить эту задачу не было. А дельфин обнаружил упавшую торпеду на глубине 90 метров очень быстро. Во-вторых, дельфины могли обнаруживать подводных пловцов – диверсантов или разведчиков, например, где-то в акватории пунктов базирования. Для этого было специально изготовлено оборудование, которое крепилось на дельфина, и он мог не только обнаруживать и воздействовать на пловца, но фактически его ликвидировать», – подчеркнул укро-эксперт.

По его словам, ВМСУ вывезли дельфинов из Казачьей бухты и поселили в Одессе, но для боевых задач не используют – в отличие от русских.

«Мы знаем, что после того, как были применены боевые дроны и морские дроны, Россия значительно усилила оборону входа в главную базу Севастополя. Там были построены бонновые заграждения и поставлены понтоны, в том числе и, опять же, по данным открытых источников были обнаружены вот эти клетки, в которых могут быть дельфины. Дельфины, опять же, могут выполнять задачи по обнаружению боевых пловцов, либо каких-то предметов, которые, например, подходят к входу в Севастопольскую бухту их обезвреживать. В принципе, я думаю, что это задачи им ставятся», – уверен Рыженко.

«Сейчас в западных странах уже есть такие технологии искусственного интеллекта, которые позволяют, в принципе, специальным подводным сонаром, в общем-то, делать то же самое, что делает дельфин. В России таких технологий нету, поэтому, я думаю, они сейчас до сих пор используют животных таких целях», – не забыл сделать реверанс в сторону западных хозяев украинский «флотоводец» без флота.

По сообщению севастопольских СМИ, центр подготовки боевых дельфинов в Казачьей бухте при Украине никакими работами не занимался – боевое, и специальное снаряжение 80-х годов выпуска устарело. Тренировки с дельфинами в России возобновили уже по новым программам для поиска затонувших предметов, военной техники, боеприпасов и вражеских водолазов.

В мире пока существуют только два центра подготовки боевых дельфинов – это база Сан-Диего в США и Севастополь.