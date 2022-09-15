«Их там три миллиона!» – боевик ВСУ призвал «заробитчан» убивать «окружение Путина»

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Новости Украины

Среди 3-х миллионов украинцев, работающих в России, должны быть небедные патриоты, способные наладить работу по ведению террористической деятельности в РФ.

Об этом в видеоблоге пропагандирующего русофобию львовского журналиста и нациста Остапа Дроздова заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик «АТО», а ныне комбат спецназа ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же говорили, когда не хотели отменять визовый режим с россиянами, ставить железный занавес с россиянами, говорили – там же 3 миллиона наших граждан, если мы сделаем плохо россиянам, нашим гражданам будет плохо. Так с этих 3-х миллионов найдутся небедные люди, которые не бедные, и могут наладить работу по уничтожению окружения Путина на территории РФ. У нас война идёт!», – кричал нацист.

«Нам не до баловства с правосудием, потому что правосудие – это уже после войны, когда уже следствие, когда уже доказательства, когда судебная система не ангажированная, тогда уже правосудие. А сегодня по законам военного времени нужно работать. Если там действительно есть 3 миллиона украинских заробитчан, и среди них есть патриоты, то надо находить эти каналы и работать», – призывал Лапин.