«Их тысячи. Всех не отследишь»: в СБУ прозевали визит российского журналиста в Киев

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ведущий телеканала “Россия-1” и гендиректор российского телеканала “Спас” Борис Корчевников, который внесен в базу “Миротворец”, приехал в Киев и заявил, что собирает деньги на восстановление Церкви Агапита Печерского и Луки Крымского УПЦ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Видео с обращением он опубликовал на своей странице в Instagram.

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“… отсюда я хочу сказать вот об этом доме: это хоть и старая, больница. Когда-то в ней бывали еще наши цари. Затем советские годы, запустение. Сегодня это здание вновь пренадлежит Киево-Печерской лавре, и мы очень хотим, чтобы здесь вновь была монастырская больница, а в ней храм святого Агапита-врача”, – сказал Корчевников в обращении.

На его странице в соцсети он сбросил номер карты, на которую он призвал пользователей присылать деньги “на восстановление больницы с храмом святого Агапита”.

Комментируя пересечение границы российским журналистом, пресс-секретарь СБУ Украины Елена Гитлянская заявила UA:КРИМ, что, вероятно, у Бориса Корчевникова не было запрета въезда в Украину.

“Их тысячи, их сотни. Всех не отследишь. Поэтому мы всегда просим журналистов нам помогать, обращать внимание. Если бы вы нам позвонили до того, как переехал (граница – ред), то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему заранее въезд”, – сказала Гитлянская.