«Их задание умереть»: Ехануров анонсирует смерть Порошенко и Тимошенко

21.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Политическая сила бывшего президента Украины Петра Порошенко, как и «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко окончательно «похоронят» себя в нынешнем парламенте страны.

Об этом в эфире интернет-канала InterVizor заявил экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, политические дни Тимошенко и Порошенко заканчиваются, чего не скажешь об «Оппозиционной платформе», которая имеет более весомую поддержку в обществе.

«Я считаю, что они пришли в Верховную раду нынешнего созыва как в хоспис. Их задание умереть, и они это успешно сделают. «Европейская солидарность» Петра Порошенко начнет валиться уже сразу. Им просто нужно понять, что процесс уже пошел. «Батькивщина», я так думаю, что они были бы нормальными социал-демократами, им тяжело пройти, они авторитарная партия, им для этого нужно сменить вообще имидж и лидера, а лидера сменить невозможно, потому их задание умереть.

«Голос» Вакарчука – это модернизированная «Самопомощь», который не будет иметь никакого влияния. Им вообще нужно раствориться, войти и вместе работать с правящей коалицией, попросить, чтобы им дали комитет или министерство, и это было бы нормально. «Оппозиционная платформа» немного дольше просуществует, потому что туда будут вливаться серьезные деньги. Все-таки, Бойко умный человек, он имеет авторитет у значительной части общества», – заявил Ехануров.