Ил-76 был уничтожен, чтобы не допустить перемирия – Бортник

Анатолий Лапин.  
25.01.2024 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Уничтожение российского Ил-76 над Ростовской областью могли организовать силы, не заинтересованные в перемирии. Оно якобы наметилось в последнее время, о чем говорит переход в оборону и возобновленный процесс обмена пленными.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий livе» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уничтожение российского Ил-76 над Ростовской областью могли организовать силы, не заинтересованные в перемирии. Оно...

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При этом Бортник намёками присоединился к общей версии нацистов о причастности к катастрофе России.

«Нельзя исключить минирования этого борта. Я вам скажу одну мысль, которую я не утверждаю – я высказываю ее как одну из возможных версий. Говорят, что стороны в последнее время сблизились, их позиции в части подготовки к возможному прекращению огня. Произошел один обмен пленными, напомню, при этом мы в Россию передали 75 военнопленных в качестве компенсации за то, что Турция передала нам лидеров «Азова».

То есть, мы сделали такой извиняющийся жест. Был запланирован второй обмен военнопленными. Обмены военнопленными так же, как и переход к стратегической обороне на фронте, являются обязательными предварительными условиями перемирия, замораживания войны. При этом, всегда будут оставаться силы, которые будут не заинтересованы в прекращении войны или в нормализации, установлении диалога между сторонами. И они тоже могут играть свои игры», – рассуждал Бортник.

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