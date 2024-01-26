Ил-76 могли сбить британцы за пультом Patriot – Коц

Анатолий Лапин.  
26.01.2024 16:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 441
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Российский Ил-72 в небе над Белгородской областью был сбит ракетой, выпущенной из американского ЗРК «Patriot». При этом, управляли этим комплексом, вероятнее всего, американские или британские специалисты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Насколько я знаю, в случае с Ил-76 били с расстояния 95 километров, это говорит о том, что Киеву все-таки поставили дальнобойные ракеты. Это вооружение очень деликатное, вот у меня, честно скажу, нет уверенности, что на пусковых установках за пультами сидят операторы, которые говорят по-украински или по-русски.

Я скорее поверю в то, что эти операторы свободно изъясняются по-английски и могут быть либо штатными операторами, либо ветеранами, которые когда-то состояли в армии американской, а, скорее всего, даже британской. Насколько официальный Киев способен контролировать такие экипажи, для меня большой вопрос», – заключил Коц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть