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Российский Ил-72 в небе над Белгородской областью был сбит ракетой, выпущенной из американского ЗРК «Patriot». При этом, управляли этим комплексом, вероятнее всего, американские или британские специалисты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я знаю, в случае с Ил-76 били с расстояния 95 километров, это говорит о том, что Киеву все-таки поставили дальнобойные ракеты. Это вооружение очень деликатное, вот у меня, честно скажу, нет уверенности, что на пусковых установках за пультами сидят операторы, которые говорят по-украински или по-русски. Я скорее поверю в то, что эти операторы свободно изъясняются по-английски и могут быть либо штатными операторами, либо ветеранами, которые когда-то состояли в армии американской, а, скорее всего, даже британской. Насколько официальный Киев способен контролировать такие экипажи, для меня большой вопрос», – заключил Коц.