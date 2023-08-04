Или брать Одессу, или терпеть бесконечные диверсии на море – блогеры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский политолог Юрий Романенко грозит России в своем тг-канале тем, что теперь Украина может атаковать морскими дронами российские военные корабли и гражданские суда не только в Черном море, но на всех других морях и океанах.

Сам Романенко уже объявлен в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это дешево и сердито. А после разрушения портовой инфраструктуры Украины у нас вообще нет каких-то там ограничений. Более того, блокировка российских портов резко увеличивает шансы разблокировки украинских. Теперь важно масштабировать производство дронов до десятков в месяц, чтобы гонять русские корабли, как гончие медведя. А комбинированные удары надводных и воздушных дронов по Новороссийску будут давать ошеломительный эффект. Русская торговля на Черном море должна быть остановлена», – провозгласил Романенко.

Российский журналист Сергей Мардан сделал из сегодняшней атаки на Новороссийск прямо противоположные выводы.

«Нас все равно заставят воевать. Бесконечные декларации о том, что “Россия всегда открыта к переговорам”, форумы, “дипломатические усилия” и прочее приведут лишь к дополнительным потерям. Речь может идти, в лучшем случае, о коротком перемирии. И в этом ничего особо страшного нет. Украинское государство всё равно придется уничтожить. Само её существование – угроза национальным интересам России. Это было понятно всегда. И полтора года военной кампании являются лучшим доказательством этой в общем несложной мысли», – написал Мардан.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов не считает, что Россия должна просить даже короткого перемирия, а предлагает нанести удар в направлении Одессы.

«Дарвина никто не отменял. Если ты показываешь себя слабаком, прячешься и не применяешь всё, на что способен, умоляешь о пощаде, то тебя мочат, унижают и уничтожают. Альтернатива ударам хохлов по нашим гражданским объектам и военным базам на Черном море – немедленное освобождение Одессы. Что молчим, чего ждем, гуманисты? Если не хватает смелости применять мощное вооружение, то мобилизацию объявляйте, делайте хоть что-то. Полная политическая импотенция», – написал Скурлатов.

Блогер-инженер Дмитрий Конаныхин считает, что в условиях, когда перед атакой на Новороссийск в небе над Черным морем беспрепятственно барражировали три разведывательных БЛА ВВС США и ОВВС НАТО (RQ-4D Phoenix, два MQ-9A Reaper) и один самолет Р-8А, российский флот стал беззащитной мишенью.

«На Чёрном море Черноморский флот не имеет ни инициативы, ни возможности эту инициативу проявить. Запертый американской радиолокационной и спутниковой разведкой в бухтах, Черноморский флот это лакомая мишень, лакомая, прежде всего, для пиарщиков. Ведь повреждение корабля несопоставимо с уничтожением одесских или измаильских портов, но бывшая УССР, как территория-камикадзе, территория с абсолютно зомбируемым населением, будет до последнего верить в чудо-оружие Запада», – написал Конаныхин.