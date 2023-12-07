«Или будут переговоры»: в Киеве требуют начать мобилизацию женщин

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Украине пора избавиться от предрассудков и начать призывать женщин в армию наравне с мужчинами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию заявила директор Центра аэроразведки Мария Берлинская.

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«В армии нет мужчин и женщин. В армии есть профессионалы разного пола. Как шутит один мой побратим: «Управляют дроном не половыми органами». Здесь важно, какой специалист, как ты мыслишь, как ты анализируешь обстановку, насколько ты в ответственный момент не бросишь своих, насколько не подставишь. Мы должны дать возможность девушкам так же служить и выбросить все эти предрассудки на свалку истории», – призывает Берлинская.

По ее словам, Она считает, что в армии нет специальностей, которыми не могла бы овладеть женщина, в том числе быть штурмовиком.

«Поэтому не вижу никаких предостережений или запретов, почему девочкам нельзя воевать. В конце концов, к такому состоянию, в котором наша оборонная отрасль находится сейчас, нас привели в основном ребята и мужчины», – заявила директор Центра аэроразведки.

Она соглашается, что обязательная мобилизация должна касаться не только мужчин, но и женщин.

«Я скажу так: если мы будем воевать такими методами, с таким обеспечением и с такими подходами, как сейчас, то рано или поздно нам придется либо садиться за стол переговоров, либо мобилизовывать женщин», – резюмировала Берлинская.