«Или будут переговоры»: в Киеве требуют начать мобилизацию женщин

Игорь Шкапа.  
07.12.2023 10:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1281
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Сюжет дня, Украина


Украине пора избавиться от предрассудков и начать призывать женщин в армию наравне с мужчинами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию заявила директор Центра аэроразведки Мария Берлинская.

Украине пора избавиться от предрассудков и начать призывать женщин в армию наравне с мужчинами....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«В армии нет мужчин и женщин. В армии есть профессионалы разного пола. Как шутит один мой побратим: «Управляют дроном не половыми органами». Здесь важно, какой специалист, как ты мыслишь, как ты анализируешь обстановку, насколько ты в ответственный момент не бросишь своих, насколько не подставишь.

Мы должны дать возможность девушкам так же служить и выбросить все эти предрассудки на свалку истории», – призывает Берлинская.

По ее словам, Она считает, что в армии нет специальностей, которыми не могла бы овладеть женщина, в том числе быть штурмовиком.

«Поэтому не вижу никаких предостережений или запретов, почему девочкам нельзя воевать. В конце концов, к такому состоянию, в котором наша оборонная отрасль находится сейчас, нас привели в основном ребята и мужчины», – заявила директор Центра аэроразведки.

Она соглашается, что обязательная мобилизация должна касаться не только мужчин, но и женщин.

«Я скажу так: если мы будем воевать такими методами, с таким обеспечением и с такими подходами, как сейчас, то рано или поздно нам придется либо садиться за стол переговоров, либо мобилизовывать женщин», – резюмировала Берлинская.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть