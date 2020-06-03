03.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Происшествия, Россия, США
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«Или черные пристрелят, или копы». Американцы опасаются гражданской войны


Проходящие в США протесты против полицейского произвола, периодически выливающиеся в погромы и жесткие столкновения с силовиками, чреваты гражданским конфликтом.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявила россиянка Арина, которая живет в центре охваченного протестами и погромами театрального квартала Лос-Анджелеса и работает фэшн-дизайнером.

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«Мы тут как в тюрьме, у нас и карантин, и комендантский час. Выходить на улицу нельзя после 4 часов дня. Никто не нарушает – опасно. Или черные пристрелят, или полицейские. Но я все же рискнула выйти сегодня утром на пробежку. Улицы патрулируют вооруженные нацгвардейцы. Во многих местах все еще тушат пожары. Все вокруг заколочено досками, все магазины и заведения как в деревянных контейнерах», – рассказала собеседница издания.

Также она рассказала, чего опасаются и о чем говорят американцы по поводу происходящего.

«Боятся, что начнется гражданская война. А это будет море крови, потому что Америка – самая вооружённая страна в мире, у нас на 100 человек приходится 120,5 единицы огнестрельного оружия», – говорит Арина.

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