«Или гимнастерку снимите, или шаровары наденьте» — в Одессе позорный День города

Павел Бадаев.  
02.09.2024 17:15
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Дзен, Одесса


230 лет назад Российская императрица Екатерина ІІ подписала указ об основании нового города и порта под названием Одесса:

«Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным многая пользы, повелеваем мы нужным устроить тамо военную гавань купно с пристанью для купеческих судов… Повелеваем открыть свободный вход в Хаджибеевскую гавань купеческим судам как наших подданных, так и чужестранных держав…»…

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230 лет назад Российская императрица Екатерина ІІ подписала указ об основании нового города и...
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Да, сегодня в Одессе День города. От которого на самом деле и страшно, и тошно, и больно на душе. И не потому, что по городу не бродят клоуны и не выступают артисты, в школах не объявили выходной, как раньше, а показали детям фильм про карателей «Азова»…

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Просто под пятой этих карателей Одесса сейчас и находится, а памятника Екатерине нет.

Никогда не забуду слова мэра-предателя Труханова пятилетней давности:

«Как городской голова, со всей ответственностью заявляю, что выступаю категорически против посягательств на памятник… Это, в первую очередь, вопрос уважения к истории своего города. И, конечно, уважения к самим себе — его нынешним жителям».

Что осталось от уважения и истории ныне?..

Парадоксальным образом и Труханов, и гауляйтер Кипер одним росчерком пера переименовавший в Одессе 300 улиц, таки поздравили одесситов с Днем города. Но это были слова для галочки, просто праздник до сих пор не вычеркнут из местного устава — так, чушь про «пэрэмогу над ворогом». И с желто-голубыми тряпками походили.

А кто ликует, так это как раз наци-радикалы, клятвенно уверяя, что это было последнее «празднование» в истории Одессы. Все они как под копирку постят цидулку:

«Отметим 610-летие Одессы именно 19 мая следующего года, найдем настоящую историю нашего города».

А, ну да! И есть еще вечно равнодушные дурачки (вот эти, которые про шаланды и «рибу»), которым, что воля, что неволя. С ночи, наперегонки (кто первый?!) они поздравляют «свою Одессу». Как будто не сами своим молчанием поддержали политику партии «Цэ нэ Катька-с-ка заснувала Адэсу». Так что ж празднуете?.. Вы или гимнастерку снимите, или шаровары наденьте.

И, может, это и правда последний такой день в истории МОЕЙ ОДЕССЫ. Последний, когда вся эта предательская шваль в ней еще есть.

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