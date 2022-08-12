«Или мы – или русские»: украинский победитель Евровидения отменил выступление на фестивале в Черногории
8 августа группа Kalush Orchestra записала обращение с просьбой к фестивалю Sea Dance в Черногории, чтобы они отменили выступление российской диджейки. Организаторы отказались, поэтому украинские музыканты решили не участвовать в мероприятии.
Об этом сообщают сами украинские музыканты в своем Instagram
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«Мы не будем выступать с пропутинской русской артисткой на одной сцене. На обращение группы организаторы отказались отменять выступление Нины Кравиц. Поэтому, как и обещаем, отменяем свое выступление там», – прокомментировал решение группы фронтмен Олег Псюк.
Также музыкант добавил, что «желания выступать на одной сцене» с Ниной Кравиц у группы нет, поэтому группа призывает не покупать билеты на фестиваль в Черногории всем, кто хотел попасть именно на выступление Kalush Orchestra.
Ранее трек Stephania группы Kalush Orchestra побил рекорд и стал самым прослушиваемым треком у Spotify в восточноевропейских и центральноазиатских странах.
Напомним, группа Kalush Orchestra победила в конкурсе «Евровидение-2022», проходившем в мае в итальянском Турине. Исполнители набрали 631 балл. Правда, у Украины все равно отобрали право проведения конкурса – в следующем году он пройдет в Великобритании.
Ранее украинские чиновники жаловались на то, что несмотря на пропагандистскую истерию “заканселить” русскую культуру в Европе не удается.
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