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08.11.2021 19:47
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Война, Дзен, Донбасс, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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«Или начинаешь войну, или тебя сносят» – США поставили Зеленскому ультиматум

Новости УкраиныПрезидент США Джо Байден хочет вернуть Украину под российское влияние, при этом предлагает два...

Президент США Джо Байден хочет вернуть Украину под российское влияние, при этом предлагает два сценария, в зависимости от политики Москвы на китайском направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что на этой июльской встрече Путина и Байдена несколько иная ситуация произошла, когда Байден сообщил Путину, что, ребят, вы в любом случае заберёте обратно себе Украину, хотите вы этого или не хотите. Кстати, я вам скажу, что Россия, скорее всего, сейчас не хочет возвращения обратно Украины в том состоянии, в котором она сейчас находится, по крайней мере, в свою орбиту влияния, в русский цивилизационный проект, потому что Украина является сейчас очень токсичной»,– предположил Кот.

По его словам, в зависимости от политики Москвы на китайском направлении, России было предложено два сценария.

«Мне кажется, что Байден в этой ситуации говорил, вы в любом случае её заберёте, только в зависимости от вашего поведения по китайскому направлению в ближайшее время, в краткосрочной перспективе. Вы её заберёте или по афганскому сценарию, когда улетели судорожно хватающиеся за шасси взлетающих самолётов гауляйтеры, или по самому худшему сценарию той самой войны», – сказал журналист.

«Но тут интересен фактор Зеленского, которого загоняют в эту войну, заставляют его начинать отдавать приказ. Для этого запустили торпеды в его корму в лице скандала с офшорами, в лице откладывающейся премьеры фильма  Bellingcat про команду Зеленского, Ермака и его истории с «вагнеровцами».

Для этого появляются радикалы на арене, и предводитель радикалов, недавно появившийся Аваков, который появляется не где-нибудь, а на телеканале Ахметова. Господин Ахметов, очевидно, решил сменить лошадку, на которой будет ехать, я так понимаю, у Авакова появились амбиции стать той самой лошадкой, или назовите его, как угодно – может быть Пиночетом, учитывая желание украинцев по социологии получить сильную руку. Может быть, Аваков будет сильной, хотя не дай Бог.

Но, тем не менее, такая перспектива есть. И мне кажется, что американцы пытаются сыграть эту тему с Володей (Зеленским – ред.): Вова ты или начинаешь войну, или тебя сносят. Сносят, и приходят те, которые её начнут», – подытожил Кот.

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