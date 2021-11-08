«Или начинаешь войну, или тебя сносят» – США поставили Зеленскому ультиматум

Новости Украины

Президент США Джо Байден хочет вернуть Украину под российское влияние, при этом предлагает два сценария, в зависимости от политики Москвы на китайском направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что на этой июльской встрече Путина и Байдена несколько иная ситуация произошла, когда Байден сообщил Путину, что, ребят, вы в любом случае заберёте обратно себе Украину, хотите вы этого или не хотите. Кстати, я вам скажу, что Россия, скорее всего, сейчас не хочет возвращения обратно Украины в том состоянии, в котором она сейчас находится, по крайней мере, в свою орбиту влияния, в русский цивилизационный проект, потому что Украина является сейчас очень токсичной»,– предположил Кот.

По его словам, в зависимости от политики Москвы на китайском направлении, России было предложено два сценария.

«Мне кажется, что Байден в этой ситуации говорил, вы в любом случае её заберёте, только в зависимости от вашего поведения по китайскому направлению в ближайшее время, в краткосрочной перспективе. Вы её заберёте или по афганскому сценарию, когда улетели судорожно хватающиеся за шасси взлетающих самолётов гауляйтеры, или по самому худшему сценарию той самой войны», – сказал журналист. «Но тут интересен фактор Зеленского, которого загоняют в эту войну, заставляют его начинать отдавать приказ. Для этого запустили торпеды в его корму в лице скандала с офшорами, в лице откладывающейся премьеры фильма Bellingcat про команду Зеленского, Ермака и его истории с «вагнеровцами». Для этого появляются радикалы на арене, и предводитель радикалов, недавно появившийся Аваков, который появляется не где-нибудь, а на телеканале Ахметова. Господин Ахметов, очевидно, решил сменить лошадку, на которой будет ехать, я так понимаю, у Авакова появились амбиции стать той самой лошадкой, или назовите его, как угодно – может быть Пиночетом, учитывая желание украинцев по социологии получить сильную руку. Может быть, Аваков будет сильной, хотя не дай Бог. Но, тем не менее, такая перспектива есть. И мне кажется, что американцы пытаются сыграть эту тему с Володей (Зеленским – ред.): Вова ты или начинаешь войну, или тебя сносят. Сносят, и приходят те, которые её начнут», – подытожил Кот.