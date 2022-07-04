Или не будет Путина на G20, или не будет самой «двадцатки»! – украинский посол

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Новости Украины

Если лидеры стран G20 не бойкотируют приезд президента РФ Владимира Путина на саммит в Индонезии, это будет означать конец «двадцатке».

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если так пойдет дальше с российской экономикой, то она просто по факту с G20 вылетит в будущем. Потому что экономика России меньше, чем экономика Техаса, чтоб были понятны все эти объемы. Хотя, кажется, что эта экономика, которая может финансировать вооружения, и так воспринимают, что это великая страна. Мой прогноз следующий. Никакого полноценного саммита «двадцатки» на Бали в Индонезии с участием непосредственно лично Путина не произойдет ни в коем случае. Если это будет, такая конфигурация двадцать лидеров, и там будет Путин, все, конец «двадцатке». Они это прекрасно понимают. Поэтому они надеются, что приглашение уже отправлено – и по дистанционной связи Россия будет, потом все развернутся спиной и кто захочет, выйдет, кто захочет, останется. Вот такой сценарий сейчас. Я считаю, что это не дипломатия. Это какое-то виляние и двойные стандарты. Соответственно, должна быть очень четкая позиция», – переживал украинец.

«Первое – Путин лично присутствует, например, приехал в Индонезию, значит – бойкот этому саммиту от стран, которые были против такого решения. И все, все на этом заканчивается, никакого Путина там лично не будет или не будет саммита», – нервно подпрыгивал Чалый.