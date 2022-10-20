«Или помогайте, или 20 млн украинских мигрантов – в ЕС» – в Киеве решили шантажировать Запад

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Новости Украины

Нужно поставить не только Запад, но и все крупнейшие страны мира – в такую позу, чтобы им было дешевле в полной мере платить и поставлять оружие Украине, чем имитировать помощь, как это делается сейчас.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии разразилась жаркая дискуссия на тему, должна ли платить Украина собой за всех, чтобы не началась Третья мировая война.

«Давайте честно, на отдельно взятом квадратном километре Украины уже Третья мировая идёт. Поэтому нам говорить (со стороны Запада – ред.): «Ну, чтобы там не проливалась кровь»… у нас уже пролилась!», – возмутился Давыдюк.

«Но они же платят нам за войну, мы платим за них, они платят нам. А если они возьмут и перестанут платить, военной, финансовой помощью, что дальше?», – парировал Карасёв.

«Хорошо, ответ наш – 20 миллионов мигрантов в Европу. Тогда чек будет не 2 и не 5 миллиардов в месяц за Украину. Если война на выживание, и они говорят – мы не платим, тогда это война всех против всех. Тогда мы берём циничные инструменты», – ответил политэксперт.

«Это может быть правильным аргументом. Но учитывая то, что мы не Сирия, а мы хотим быть страной западного клуба…», – возразил Карасёв.

«Но, если западный клуб нас выбрасывает и говорит, что мы не будем вам платить. Хотя мы говорим, что мы западная страна и боремся за западные ценности, а нас выкидывают, тогда мы достаём другую карту», – предложил Давыдюк.

«Мы выезжаем, а сюда заходит Россия, так?», – уточнил ведущий.

На это политэксперт не нашёлся чем возразить.

«Нам нужно ставить в неудобные позы большие западные, восточные страны, в том числе Китай, чтобы им было дешевле нам помочь, чем имитировать, что они на нашей стороне», – выкрутился Давыдюк.