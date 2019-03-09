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09.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Провокации, Россия, Украина
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«Или Порошенко, или Путин»: К чему готовятся в Крыму

Украинские военные могут устроить очередную провокацию в Керченском проливе в преддверии президентских выборов. Это позволит Петру Порошенко поднять свой падающий рейтинг и может спасти его от провала.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил политолог Иван Мезюхо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая провокация возможна или во время второго тура президентских выборов, или за несколько дней до дня голосования. Все будет зависеть от текущих рейтингов. Если раньше мне казалось, что украинский лидер готовит эту провокацию ко второму туру, то сейчас в рейтинге Порошенко уже даже не на третьем, а и на четвертом месте. Теперь ему нужно раскручивать его слоган «Или Порошенко, или Путин»», – заявил Мезюхо.

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