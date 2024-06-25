«Или РЭБ, или керосин – надо искать выход» – Коц призывает что-то делать с дронами НАТО в Чёрном море

Сбитие натовских беспилотников, которые, в том числе, направляют ракеты на города Крыма, приведёт к прямому конфликту с НАТО, с такими последствиями, что не понравится никому.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы продолжаем играть роль последнего рыцаря планеты, который действует строго по правилам. Не знаю, зачем, никто нас за это не похвалит, но это данность. Тем более, что мы показывали, как можно справляться с этими натовскими беспилотниками, помните, как наш самолёт, обогнав один из таких дронов, просто сбросил топливо, повредил винты, тот вынужден был ретироваться. Сбивать – это акт агрессии против страны НАТО. Мы полностью осознаём, что такое война с НАТО? Во-первых, это всеобщая мобилизация, далее с риском ядерного апокалипсиса, с резким падением уровня жизни всех россиян, с многодневными очередями за бензином, с пустыми полками в магазинах и так далее. Каждый из нас готов к этой жертве? Я не уверен, что большинство этого хотят и к этому готовы. С другой стороны, никакие уговоры не могут же увещевать американцев, которые выступают застрельщиками в блоке НАТО», – сказал Коц.

Он также предположил, что можно объявить бесполётную зону над определёнными районами Чёрного моря, однако, если натовские беспилотники начнут её нарушать, то всё возвращается к «акту агрессии против страны НАТО».

«Нет, войну бы не объявили, но это повысило бы градус конфликта, и у нас, условно говоря, что-то начало бы более регулярно падать. Надо как-то решать эту проблему, надо двигать хотя бы к турецкой границе в бесполётную зону, но если мы начнём сбивать, это может привести к непредсказуемым последствиям, которые не понравятся в том числе тем, кто сегодня к этому призывает. Не значит, что нужно махнуть рукой. Надо думать и о радиоэлектронном воздействии, и о сбросе керосина на них и так далее», – добавил военкор.