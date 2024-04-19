«Или с нами, или с Россией» – Блинкен ультимативно обратился к Китаю

Максим Столяров.  
19.04.2024 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Это не доказано, но очевидно, что Китай поддерживает самую большую угрозу европейской безопасности со времён окончания Холодной войны.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках встречи глав МИД стран G7 на итальянском острове Капри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это не доказано, но очевидно, что Китай поддерживает самую большую угрозу европейской безопасности со...

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«Мы очень ясно дали понять Китаю и многим другим странам, что они не должны поставлять оружие России для его использования в агрессии против Украины. Мы не видели прямых поставок оружия, но то, что мы видели – это важнейшие поставки сырья, компонентов через российскую оборонно-промышленную базу, что позволяет России продолжать агрессию против Украины и восстанавливать свои силы и обороноспособность, которой украинцы нанесли такой большой ущерб, а также обходить санкции и экспортный контроль», – трещал американец.

«Это означает, что Россия не только представляет собой текущую угрозу для Украины, но и останется серьёзной угрозой для других европейских стран. Именно поэтому я говорю, что Китаю нельзя иметь и то, и другое: он не может заявлять о дружеских отношениях со странами Европы, и в то же время подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности со времён окончания Холодной войны», – вещал Блинкен.

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