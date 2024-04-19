«Или с нами, или с Россией» – Блинкен ультимативно обратился к Китаю
Это не доказано, но очевидно, что Китай поддерживает самую большую угрозу европейской безопасности со времён окончания Холодной войны.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках встречи глав МИД стран G7 на итальянском острове Капри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы очень ясно дали понять Китаю и многим другим странам, что они не должны поставлять оружие России для его использования в агрессии против Украины. Мы не видели прямых поставок оружия, но то, что мы видели – это важнейшие поставки сырья, компонентов через российскую оборонно-промышленную базу, что позволяет России продолжать агрессию против Украины и восстанавливать свои силы и обороноспособность, которой украинцы нанесли такой большой ущерб, а также обходить санкции и экспортный контроль», – трещал американец.
«Это означает, что Россия не только представляет собой текущую угрозу для Украины, но и останется серьёзной угрозой для других европейских стран. Именно поэтому я говорю, что Китаю нельзя иметь и то, и другое: он не может заявлять о дружеских отношениях со странами Европы, и в то же время подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности со времён окончания Холодной войны», – вещал Блинкен.
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