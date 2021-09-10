«Или с Россией – или хуже, чем на Донбассе», – эксперт о перспективах Белоруссии

10.09.2021 23:02 (Мск), Москва, Елена Острякова

Белоруссия не позволяет Западу создать в центре Европы крупное антироссийское образование, поскольку является единственной постсоветской страной, строившей свою государственность на идее союза с Россией.

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил директор центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь выстраивала свои государственные институты и свою политику, опираясь на союз с Россией. Это очень необычно для постсовестского пространства и это ломает стереотипы. Именно эта модель оказалась для Белоруссии очень позитивной. Она не позволяет в регионе быть успешными антироссийским силам. Наша территория не позволяет создать на месте бывшей Речи Посполитой крупного сильного геополитического регионального конкурента России. Поэтому мы сталкиваемся с давлением», – сказал Шевцов.

По его словам, в других странах региона государства выстраивались под влиянием Запада по единому шаблону.

«Мы находимся в регионе, где проекты строятся по шаблону. И только этот шаблон позволяет рассчитывать на поддержку мощных западных структур. Частью этих идеологий является национализм как идеология становления местных государственностей на руинах бывшего СССР», – сказал Шевцов.

Он уверен, что другого пути, чем союз с Россией, у Белоруссии нет.

«Мы находимся на границе двух мощных геополитических явлений: союза государственностей вокруг Москвы и ЕС. Никакой возможности выстроить тут нейтральную Беларусь не существует. Мы можем быть только в союзе с Россией или взорвемся, или у нас будет хуже, чем на Донбассе», – сказал Шевцов.

Он полагает, что Россия также заинтересована в союзе Белоруссии.

«В рамках этого союза у нас своя функция. Мы демонстрируем российским регионам и силам возможность иного варианта развития, нежели тот, который они прошли в 90-х. Разумеется, мы не изменим реалии России, но мы выступаем примером того, что могло быть лучше. За счет этого у нас баланс. При всей конфликтности отношений мы выступаем за стабильность развития России самим своим примером. Надо обратить внимание на все, что связано с ВПК и машиностроением в широком смысле. На россиян оказывается нарастающее санкционное давление, и здесь мы им можем сильно помочь. Потом, для России имеет большое значение геополитика. Год назад небольшие российские телодвижения создали нам хороший периметр внешней безопасности. Для россиян геополитика в отношении Белоруссии – это недопущение создания между Балтийский и Черным морем либо единого антироссийского образования, либо затяжной конфликтной точки наподобие Донбасса», – сказал Шевцов.

Важнейшей сферой интеграции он считает высшее образование.

«Есть очень много сфер в науке и технологиях, которые у нас не могут развиты так, как в России. Например, ядерная энергетика, ракетостроение, космос. Если мы хотим подниматься выше в технологических цепочках и в уровне развития, нам надо обучать молодежь в России. Ибо нигде, кроме России, нас не допустят до массового обучения специалистов по этим сложным темам», – сказал Шевцов.