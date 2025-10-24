Или США вступят в «настоящую конфронтацию с Россией», или вчистую проиграют – французский посол
Руководству США пора понять, что спасти их гегемонию якобы может только война с Россией.
Об этом на канале «Франция 24» заявил экс-посол Франции в РФ Пьер Леви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В США должны понять, что победа России – это поражение для Штатов и Трампа. Потому что за всем этим стоит Китай. И когда я был там, я видел, что у русских есть план девестернизации мира, дедолларизации российской экономики, борьбы с гегемонией США.
Поэтому меня беспокоит то, что в Вашингтоне до сих пор не поняли, что им нужно вступить в настоящую конфронтацию с Россией», – вещал Леви.
«Санкции в отношении нефти и газа – это один из элементов глобального ответа США, который, я надеюсь, будет включать военную поддержку Украины и поддержку в разведке.
Приоритетом является создание устойчивой Украины перед лицом все более уверенного в себе президента Путина», – добавил французский петух.
