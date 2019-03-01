«Или всех посажу» – Ляшко выдвинул ультиматум правительству

01.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Госкомпания «Нафтогаз Украины» продлила трудовой контракт с главой правления Андреем Коболевым, увеличив ему зарплату в два раза.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обращаемся к правительству с требованием не продлевать контракт главе «Нафтогаза» Коболеву. Вчера правление «Нафтогаза» в очередной раз подписало с ним контракт и повысило вдвое заработную плату. В стране, где миллионы людей считают каждую копейку, чтобы заплатить за коммуналку, глава «Нафтогаза» Коболев получает более 5 миллионов гривен зарплаты каждый месяц, и потом бонусы”, – сказал Ляшко.

Он также напомнил, что за не вступившее в силу решение Стокгольмского арбитража руководство «Нафтогаза» выплатило себе премию в размере 45 миллионов евро.

При этом Ляшко потребовал от правительства обязать руководство национальной газовой компании вернуть миллиардные премии в бюджет и пообещал уже весной «посадить вас всех в тюрьму», если не будут его требования.