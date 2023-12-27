Илларионов: «Капельно-пипеточная американская помощь Украине превратилась в конденсатную»

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Нет никаких оснований полагать, что в новом году администрация президента США увеличит и без того мизерную военную помощь Украине.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист-иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что можно ожидать от Байдена в наступающем году? Прежде всего, есть у нас исторический опыт, который не даёт больших надежд. Мы видели, чем он занимался год с лишним до начала масштабной агрессии, ограничивая Украину по всем направлениям и оказывая знаки поддержки Путину, но не Зеленскому. Дальше – почти два года широкомасштабной агрессии позиция сохранилась. Капельно-пипеточная помощь превратилась в конденсатную в последние три месяца. Изменится ли эта позиция из-за Байдена? У нас нет никаких оснований так полагать. В отличие от многих комментаторов, которые на чёрное говорят белое, а на белое говорят чёрное, не видя того, что действительно происходило в течение последних нескольких месяцев в Конгрессе и между Конгрессом и Белым домом. Все пакеты, которые были направлены на поддержку Украины, были торпедированы Белым домом и демократами по поручению Белого дома. Спрашивается, в этой ситуации, мы входим в новый 2024 год, можем ли мы исключить, что Белый дом перестанет действовать так, как он действовал последние три месяца? Никаких оснований. Если он действовал так на протяжении трёх месяцев, почему он должен изменить свою позицию сейчас?», – рассуждал Илларионов.

Он добавил, что США изначально давали Украине слишком мало денег на фоне российских доходов.

«За эти почти два года США предоставили военной помощи Украине на сумму 20,7 миллиарда долларов и ещё примерно 22 миллиарда долларов – это экономическая помощь. Совместно – порядка 43 миллиарда. Сколько Путин получил от повышения цен на энергоносители в одном 2022 году? Почти 400 миллиардов долларов увеличение ВВП России в 2022 году. После введения так называемого потолка на энергоцены (нам же говорили: ну, он получил, потому что не действовали экономические санкции, сейчас они будут введены, и тогда это всё почувствуется) в декабре 2022 года, был введён потолок, результат: с декабря прошлого года до сегодняшнего дня, даже чуть раньше, дополнительные доходы, полученные путинским бюджетом, – 250 миллиардов долларов. 250 миллиардов долларов получил Путин, и Украина получила военной помощи за это время чуть больше 12 миллиардов долларов. Соотношение!», – возмущался беглый нацпредатель.