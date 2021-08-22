Илларионов: Меркель превратилась в «союзника агрессора»

22.08.2021 15:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За семь лет конфликта на Украине канцлер ФРГ Ангела Меркель из союзника Украины превратилась в союзника «агрессора».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России, а ныне яростный критик Кремля, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семь с лишним лет назад, когда начался Нормандский формат, госпожа Меркель выступала в качестве союзника и защитника Украины, прежде всего от наглой агрессии против Украины. Сейчас, по прошествии семи с лишним лет, в 2021 году, она демонстрирует, что поменяла стороны, и сегодня фактически выступает на стороне агрессора, что бы она не говорила», – сказал Илларионов.

Он считает, что Ангела Меркель фактически стала союзником Москвы.

«Да, Меркель сказала, что не признаёт аннексии Крыма. Действительно, она сказала это в Москве, но единственное, причём очень незначительное дело, которое нужно было сделать в этой связи – поучаствовать в участии «Крымской платформы» на следующий день после её официального визита. Она этого делать не стала. Поэтому по главному вопросу: восстановление территориальной целостности Украины, госпожа Меркель заняла союзническую позицию по отношению к России, а не к Украине», – заключил Илларионов.