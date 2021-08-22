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22.08.2021 15:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Илларионов: Меркель превратилась в «союзника агрессора»

Новости УкраиныЗа семь лет конфликта на Украине канцлер ФРГ Ангела Меркель из союзника Украины превратилась...

За семь лет конфликта на Украине канцлер ФРГ Ангела Меркель из союзника Украины превратилась в союзника «агрессора».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России, а ныне яростный критик Кремля, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семь с лишним лет назад, когда начался Нормандский формат, госпожа Меркель выступала в качестве союзника и защитника Украины, прежде всего от наглой агрессии против Украины.

Сейчас, по прошествии семи с лишним лет, в 2021 году, она демонстрирует, что поменяла стороны, и сегодня фактически выступает на стороне агрессора, что бы она не говорила», – сказал Илларионов.

Он считает, что Ангела Меркель фактически стала союзником Москвы.

«Да, Меркель сказала, что не признаёт аннексии Крыма. Действительно, она сказала это в Москве, но единственное, причём очень незначительное дело, которое нужно было сделать в этой связи – поучаствовать в участии «Крымской платформы» на следующий день после её официального визита. Она этого делать не стала.

Поэтому по главному вопросу: восстановление территориальной целостности Украины, госпожа Меркель заняла союзническую позицию по отношению к России, а не к Украине», – заключил Илларионов.

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