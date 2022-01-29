Илларионов: Нас обманывают! Россия не собирается нападать

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Новости Украины

Россия добивается не войны с Украиной, а выполнения Киевом Минских соглашений.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, эмигрировавший в США, где стал яростным критиком Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, тех войск, что сосредоточены рядом с границей Украины, не хватит для наступления.

«Надо читать и слушать того, о ком мы говорили – российские государственные деятели. Что говорил господин Рябков на этих переговорах? Минские соглашения. Что говорил господин Грушко? Минские соглашения. Что говорит господин Лавров? Уже третий раз за последние четыре дня – Минские соглашения. Что сказал Путин в разговоре с Макроном? Минские соглашения. Они все требуют только одного, потому что они понимают: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины», – сказал экс-советник.

«Именно этого Путин и добивается, он понимает, что военными действиями, чисто военными действиями, он получит обратный результат… Сегодняшние операции нацеленные на установление контроля за захваченной и оккупированной территорией, требуют совершенно другого количества войск. Когда нам рассказывают, что 100 тысяч или 122 тысячи, или 127 тысяч, или завтра 175 тысяч в состоянии вести большую войну с захватом огромных территорий и установлением контроля над всей Украиной или значительной части Украины – это нас обманывают», – резюмировал Илларионов.