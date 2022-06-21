Илларионов: Ни Путин, ни Генштаб ошибок не совершали
Президент РФ Владимир Путин абсолютно адекватно оценил соотношение сил ВСУ и российской армии в начале СВО.
Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил бывший экономический советник президента РФ Андрей Илларионов, осевший в Вашингтоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент Зеленский прямым текстом сказал – на момент вторжения численность ВСУ составляла боевых 120 тысяч человек. Теперь, когда есть эта цифра, подтвержденная со стороны самого высокого должностного лица, обладающего самой полной информацией, и он посчитал возможным это обнародовать.
И та оценка, какая у нас получается с точки зрения группировки вторжения со стороны России, которая может измеряться в пределах от 300 до 400 тысяч человек, тогда соотношение 3 к 1 становится очевидным, то самое соотношение, которое прописано во всех уставах, пособиях и учебниках по военным действиям.
Тогда становится совершенно понятно, помните, сколько было сказано – Путин ошибся, Путин совершил авантюру, Путин совершил глупость, Путин просчитался, когда мы выясняем, какие реально силы были задействованы с одной стороны и с другой стороны, мы вынуждены сделать вывод, что Путин никаких ошибок не делал. Ни Путин, ни российский генеральный штаб.
То есть соотношение было, если не абсолютно точно, но очень близко к тому, что требовали боевые, воинские уставы. Это объясняет, почему впервые же дни войны получилось захватить значительную часть территории, продвинуться по некоторым направлениям, дойти до Киева», – сказал Илларионов.
Он обвинил украинские власти в сокрытии объективной информации, что привело Украину к потере 20% территорий.
«Если бы у всех у нас была более адекватная информация, то враг бы не оккупировал 20% украинской территории, как он оккупировал сейчас. Он бы не занял Херсон, Мариуполь. Ни Мелитополь, ни Бердянск, он бы не дошёл бы до Киева, много людей не погибло бы. Украина бы гораздо лучше встретила врага.
И количество потерь со стороны Украины было бы другим. Я настаиваю на том, что какой бы тяжёлой информация не была, правильная, объективная информация, нужно говорить о правдивой информации. Введение в заблуждение общества – это то, что наносит ущерб самим себе», – констатировал либерал.
Спасибо!
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