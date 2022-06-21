Илларионов: Ни Путин, ни Генштаб ошибок не совершали

Президент РФ Владимир Путин абсолютно адекватно оценил соотношение сил ВСУ и российской армии в начале СВО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил бывший экономический советник президента РФ Андрей Илларионов, осевший в Вашингтоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Зеленский прямым текстом сказал – на момент вторжения численность ВСУ составляла боевых 120 тысяч человек. Теперь, когда есть эта цифра, подтвержденная со стороны самого высокого должностного лица, обладающего самой полной информацией, и он посчитал возможным это обнародовать.

И та оценка, какая у нас получается с точки зрения группировки вторжения со стороны России, которая может измеряться в пределах от 300 до 400 тысяч человек, тогда соотношение 3 к 1 становится очевидным, то самое соотношение, которое прописано во всех уставах, пособиях и учебниках по военным действиям.

Тогда становится совершенно понятно, помните, сколько было сказано – Путин ошибся, Путин совершил авантюру, Путин совершил глупость, Путин просчитался, когда мы выясняем, какие реально силы были задействованы с одной стороны и с другой стороны, мы вынуждены сделать вывод, что Путин никаких ошибок не делал. Ни Путин, ни российский генеральный штаб.

То есть соотношение было, если не абсолютно точно, но очень близко к тому, что требовали боевые, воинские уставы. Это объясняет, почему впервые же дни войны получилось захватить значительную часть территории, продвинуться по некоторым направлениям, дойти до Киева», – сказал Илларионов.