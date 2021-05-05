Илларионов огорчил Украину: «СП-2» не остановить, РФ от SWIFT не отключить

05.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В запуске «Северного потока-2» заинтересована в первую очередь Германия, поскольку это обеспечит ее дешевым газом и избавит от переговоров по поводу украинского транзита.

Об этом в беседе на телеканале «Украина 24» заявил перебравшийся в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, ставший теперь оголтелым критиком Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это дешевле. Поставки газа по «Северному потоку-2» проходят меньшее расстояние, они проходят по дну моря, соответственно, не нужно платить за транзит. Поэтому газ оказывается для Германии дешевле, чем если он проходит через Украину.

И в том случае, если газ проходит через Украину, Меркель или любой другой канцлер вынужден тратить время и силы для того, чтобы каким-то образом иметь дело с Путиным, с украинскими властями – это отвлечение внимания.

В случае если газ идёт через Балтийское море, такой необходимости не возникает. То есть можно дежурно делать заявления в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, но не тратить столько времени сил и ресурсов на все эти переговоры. Поэтому не хочется терять лицо и все необходимые слова будут говориться, но Германия предпочитает, чтобы газ шел через «Северный поток-2», – Илларионов.

По его словам, все угрозы отключить Россию от международной платежной системы SWIFT – это только разговоры.

«То, что постоянно говорят об этом на самом деле свидетельствует, что это не планируют ввести. Потому что то, что планируют – вводят без долгих разговоров. И даже если мы представим себе такую совершенно невероятно ситуацию, когда Запад пошел на это, это не оказало бы никакого серьезного воздействия на российскую банковскую систему. Россия уже подготовилась к этому.

Но главное заключается в том, что SWIFT – это относительно недавняя система осуществления банковских расчетов. Банковские расчеты возникли не 40 лет тому назад, они возникли гораздо раньше и работали на других принципах. Существует много альтернативных способов для обеспечения банковских расчетов и передачи банковской информации. И переход на другие системы передачи банковской информации образом не останавливает работу банков», – резюмировал Илларионов.