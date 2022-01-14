Илларионов: Переговоры США и РФ – дымовая завеса для принуждения Украины к автономии Донбасса

Переговоры России, США и НАТО по требованию России – это не более чем «представление», которое разыграно по договоренности между американской и российской администрациями, конечной целью которого является принуждение Украины к реализации «Минских соглашений».

Об этом в эфире блога «Фейгин Live» заявил бежавший в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не ультиматум, не Москвы и не Западу. Это совместная игра – то, что я вижу, это игра как минимум в четыре руки, если не в шесть рук. Если говорить о том – это совместная игра двух администраций как минимум администраций Байдена и Путина по достижению оказания давления на Украину с целью добиться подчинения Киева, принуждения Киева к выполнению так называемых «Минских соглашений».

Буквально этими же словами замминистра иностранных дел России господин Грушко именно этими словами и сказал: «Наша главная цель и центральная операция того, что делается, – это принуждение Киева к «Минским соглашениям».

Именно так это прозвучало, и как это не покажется странным, для наблюдателей, но кто следит за событиями внимательно, это заявления господина Грушко, в отличие от любых других заявлений, в отличие от других позиций, не вызвало никаких возражений ни со стороны госпожи Шерман – руководителя американской делегации, ни со стороны господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, ни со стороны какого-либо из участников вчерашних переговоров в Брюсселе или участников переговоров в Женеве.

Поэтому основной смысл того, для чего это делалось, остался тем же самым, а все то, что мы видим в качестве того, что нам предлагают, в основном, выглядит как дымовая завеса, как отвлекающие маневры, как ложные удары по ложным направлениям в то время, как центральной частью этого «марлезонского балета» является принуждение Украины к осуществлению так называемых «Минских соглашения», – заявил Илларионов.