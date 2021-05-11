Илларионов причитает: Дела Украины плохи, Байден унижается перед Путиным

11.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Военно-политическое обострение, которое наблюдалось между Россией и Западом в апреле, привело к тому, что Россия оказалась в выигрыше.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России, перебравшийся на ПМЖ в США, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, президент России Владимир Путин получил в результате то, что хотел, обретя козыри. При этом, Украина оказалась в проигрышной позиции.

«Что получил Путин? Путин получил очень важную информацию. Это тестирование реакции и в Украине, и реакции Запада по отношению к возможному развертыванию кризиса. Он получил четкое, недвусмысленное подтверждение со стороны Запада, что Соединенные Штаты не поддерживают вступление Украины в НАТО, по крайней мере в обозримой перспективе, США не будут помогать Украине войсками и вооружениями, США не увеличивают военную помощь, а ее сокращают, и эта ситуация не изменилась. Это очень важная информация для Путина, для возможных следующих шагов, которые он готовится предпринять по отношению к Украине.

Второй очень важный материальный результат – до этого Байден соглашался с тем, что Путин – убийца. Прошло некоторое время, Байден теперь предлагает Путину встречу, а поскольку Путин разыгрывает грамотно этот дипломатический пасьянс. Байден чуть ли не через день говорит о том, как он хотел бы встретиться с Путиным, как он смотрит на встречу и так далее. Байден оказывается в роли просителя, выпрашивающего встречу с Путиным, и это продолжается.

А Кремль играет: непонятно, мы даем подтверждение, не даем, здесь, там, тогда, не тогда, такая повестка, другая. То есть он получил еще и легитимизацию себя в международном пространстве. Путин не только поучаствовал в климатическом саммите Байдена, там между прочим не было Владимира Александровича Зеленского, там было 40 лидеров, был Путин, а Зеленского не было. То есть он получил это, а теперь он еще получает непосредственно встречу на двоих. И, судя по всему, он будет получать еще на своих условиях, поскольку продолжает эту игру. Вот то, что получил Путин на наших глазах», – заявил Илларионов.