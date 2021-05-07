Илларионов рассказал, как Россия лишит Украину выхода к Черному морю

07.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина может лишиться выходов к Черному морю и трети своей экономики в случае, если Россия решит захватить управление Северо-Крымским каналом для обеспечения полуострова пресной водой.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил перебравшийся в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, для этого России не нужно тратить много ресурсов – достаточно захватить узкую 80-километровую полосу и удержать ее под контролем.

«У меня спросили, когда наиболее высокая вероятность. С моей точки зрения, она более высокая возникает после июля, когда заканчиваются натовские маневры в Европе и когда, возможно, будет достроен «Северный поток-2». А наиболее высокая вероятность возникает во время проведения маневров «Запад-21».

Но я бы еще хотел обратить внимание на место. Весьма вероятно, это северная Таврия. Это место, где проходит русло Северо-Крымского канала, который идет в Крым. И уже неоднократно российская сторона развертывала пропагандистскую кампанию относительно гуманитарной катастрофы, развивающейся в Крыму из-за того, что туда не поступает вода.

Но если посмотреть на эту территорию, то ее достаточно легко занять и затем ее очень легко удерживать. За исключением восточной части от Мелитополя вверх туда к Каковскому водохранилищу – это всего лишь 80 километров континентальной территории. А через Днепр и Каховское водохранилище пролегают только три моста. Один в Каховке, Таврийске – это дамба, плотина Шаховского водохранилища и два моста в Херсоне – железнодорожный и шоссейный. Если эти мосты повреждены или захвачены, то практически вся эта территория оказывается изолирована от континентальной Украины.

Кроме того, что это может обеспечить пресной водой Крым, здесь находится Южно-украинская АЭС и ряд других электростанций, которые сегодня обеспечивают треть электроэнергии сегодняшней Украины. Это значит треть экономического потенциала страны. Кроме того, самый запад – это Кинбурнская коса, около которой происходило немало битв в XVIII и XIX веках, там был Суворов, были турки и так далее.

Неудивительно, потому что в этом месте днепровско-южнобугский лиман имеет самое узкое горлышко, около трех километров. Если там окажутся войска оккупанта, то тогда весь лиман оказывается запертым. И два крупнейших порта Украины – Херсон и Николаев вместе с судостроительными и судоремонтными заводами оказываются запертыми. Если же агрессор сделает то, о чем пишут российские СМИ, а именно захватит 80-километровую полосу от Очакова до Одессы, то это реальная угроза потери Украиной выхода к Черному морю», – заявил Илларионов.