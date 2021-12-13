Илларионов: Сформирован байденско-путинский альянс против Украины

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Новости Украины

В ходе последних переговоров между президентами США и России лидеры этих стран решали судьбу Европы за счет Украины.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, эмигрировавший в США и ставший критиком Кремля, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Илларионов сравнил переговоры Путина и Байдена с «мюнхенским сговором» 1938 года.

«Вот то, что мы видели в течение прошедшей недели и то, что очевидно мы увидим в предстоящую неделю и недели – это попытка осуществления нового Мюнхенского сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина. Мы видим, как к большому сожалению, претензии Путина, агрессора против Украины, Грузии и других стран, оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена», – считает Илларионов.

«И мы видим, что во время этого видеоразговора 7-го числа произошло оформление предварительных договоренностей, которые были достигнуты между двумя сторонами, относительно формирования, прямо скажем, байденско-путинского альянса против Украины. Решение, как кажется Байдену или кому-то еще, безопасности Европы и мира за счет безопасности Украины», – резюмировал Илларионов.