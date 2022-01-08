Илларионов: США вышли из числа стран-союзников Украины

Новости Украины

Эмигрировавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов обвинил американского лидера Джо Байдена в «абсолютно не западном поведении» и полнейшем предательстве всех позиций в отношении Украины.

Об этом Илларионов заявил в эфире телеканала «Украина 24» олигарха Рината Ахметова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим, что сейчас делает администрация Байдена за последний год, то это абсолютно не западное поведение. Не западное поведение и в отношении к собственным гражданам внутри страны, и по отношению к своим союзникам. Они отказали Украине во вступление в НАТО, вернее он – Байден, прямым текстом сказал, и при нём, конечно, вступления в НАТО не будет. Он отказал в предоставлении ПДЧ, несмотря на то, что Украина полностью соответствует всем требованиям. Он не назначил посла в Украину. Он не назначил специального посланника в Украину, как в предыдущей администрации был Курт Волкер. Он изменил свою позицию по отношению к Украине, полностью приняв предложение, рекомендацию, просьбу господина Путина надавить на Украину с Минскими соглашениями. Хотя, украинская сторона, украинские руководители говорили – Минские соглашения неприемлемы, потому что они взрывают политическое и правовое поле Украины», – негодовал экс-советник.

Он считает, что Байден идет на выполнение всех требований Кремля.

«Путин сказал – нет, давайте это сделаем, и Байден с этим согласился. И он с этим согласился и в Женеве в июле, и на переговорах в декабре. Что сказала госпожа Нуланд после этих встреч? Она сказала – да, мы это полностью принимаем. Более того, она сказала за политическую автономию для ОРДЛО, но это, извините, это уже не просто Запад, это предательство Украины. Во время этих декабрьских переговоров между Байденом и Путиным что сказал Салливан, помощник по национальной безопасности президента США, рассказывая о разговоре между Байденом и Путиным? Такого представить себе было невозможно! Во-первых, он трижды повторил, что Байден говорил – необходимо выполнять Минские соглашения, и это теперь требование американской администрации в адрес Украины – это раз. Второе, Америка вышла из позиции союзника Украины и заняла позицию посредника. Говорит, у нас равные требования теперь к России, к Украине. Как это можно было себе представить, что равные требования к агрессору и к жертве агрессии? Но самое серьёзное Салливан приготовил на десерт. Он сказал то, что ещё не все в Украине поняли. Он сказал, что сейчас администрация Байдена выступает за защиту в целях обеспечения безопасности путинской России. Можете себе представить вообще ситуацию, чтобы американский президент, каким бы он ни был, выступал за безопасность авторитарного режима, совершающего агрессии против своих соседей?» – возмущался Илларионов.