Илларионов встервожен: «Вагнер» за полгода сделает белорусскую армию боеспособной

Инструктаж белорусской армии профессионалами из ЧВК «Вагнер» – тревожный звоночек как на украинском направлении, так и на любом другом.

Об этом на канале UkrLife заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее боеспособная часть, мы не знаем, сколько туда переедет, перейдёт, чем они будут заниматься? Первая совершенно очевидная вещь, о которой и Лукашенко сказал, будут инструкторами для белорусской армии, белорусских спецслужб, спецназа и так далее. И сейчас в течение этих 16 месяцев войны, когда возникал вопрос о возможности участия белорусской армии в операции против Украины, многие украинские эксперты говорили, что сейчас белорусская армия не представляет серьёзной угрозы. Такая паркетная армия. Я не военный специалист, но некоторые основания, наверное, для этого существуют», – сказал нацпредатель.

Он добавил, что с таким инструктажем уже через полгода белорусская армия из паркетной превратится в полностью боеспособную.

«Белорусская армия не участвовала ни в войнах в Чечне, ни в войне против Грузии, ни в Африке, ни в арабских странах, ни в войне против Украины. В чём во всём этом «вагнеровцы», ГРУшники, естественно, участвовали. И их опыт, их знания и представление о том, что как можно и нужно делать несопоставимы с тем, что было и есть в белорусской армии. Представим себе, если будет несколько десятков, сотен и тем более несколько тысяч таких бойцов, во что они смогут превратить белорусскую армию месяцев через шесть? И как затем эта белорусская армия может использоваться. В том числе и против Украины. Или для обеспечения фантазий и мечт Лукашенко на разных направлениях. Это совсем другое дело», – выразил опасения Илларионов.