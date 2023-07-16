Илларионов: Зеленский начинает раздражать Запад

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«Удивлённые глаза» и ярость, с какой президент Украины Владимир Зеленский реагировал на ход саммита НАТО в Вильнюсе, – это «детский сад» и совершенная некомпетентность украинского руководства.

Об этом в эфире канала «Дикий Live» заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения украинских властей, это неудача (если брать не пропагандистскую линию, а то, что внутри), строго говоря, это очень крупный провал. Если говорить с точки зрения стратегических интересов украинского общества и выстраивания стратегической линии на сохранение, выживание украинской нации и независимого украинского государства, возможно, это очень тяжёлый, болезненный, но полезный урок», – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что вступления Украины в НАТО, в первую очередь, не хочет Байден.

«Президент Байден никогда не хотел, не хочет и не захочет, чтобы Украина стала членом НАТО. Самый жёсткий вывод – до тех пор, пока господин Байден находится в Белом доме, Украина никогда не станет членом НАТО. Мы можем говорить о позиции Германии, Венгрии, но понятно, что достаточно мнения президента США для того, чтобы это событие никогда не произошло. Нынешний президент никогда не примет решения по принятию Украины в НАТО», – констатировал либерал.

Как пример он привёл высказывания Байдена в одном из последних интервью для CNN.

«Первая же подготовленная, тщательно выверенная фраза – Украина не готова к членству в НАТО. А на дипломатических языках можно выбрать разные формулы, и это одна из самых жёстких формул, которая когда-либо звучала по отношению к Украине. Байден много чего говорил и об Украине, и о НАТО, но никогда такой жёсткой, определённой, недвусмысленной формулировки в адрес Украины Байден не давал. Из одной этой фразы стало ясно, что членство в НАТО Украине не грозит ни на Вильнюсском саммите, ни на Вашингтонском следующего года – никогда, пока Байден находится в Белом доме», – утверждал Илларионов.

Кроме того, он обратил внимание на истерию со стороны украинского руководства в связи с ходом саммита.

«Если этот вывод смог сделать я, не участвующий в переговорах между украинскими властями и властями США, то к этому выводу нельзя было не прийти украинским властям, которые слышали этот ответ во всех внутренних переговорах с американскими властями. Поэтому делать удивительные глаза за день до саммита о том, что вы не хотите нас принять – это поведение из детского сада. Зеленский это знал с января 2021 года. Если он не знал этого, это значит, что ни он, ни его дипломатическая команда, ни его офис президента не выполняют базовых элементарных функций по представлению собственной страны и понимания того, что говорят ему его партнёры. Партнёры говорили прямым текстом: Украина не будет членом НАТО», – подчеркнул перебежчик.

«Насколько надо быть слепым, глухим, не понимающим, чтобы не слышать очевидных вещей? И вот эта ярость в Соединённых ли Штатах, в Великобритании и в других местах связана с тем, что Зеленскому, Ермаку, Кулебе, всем многократно говорилось: это вам не грозит. Поэтому подобные жесты – это жесты неподготовленных людей, которые непонятно чем занимались два с половиной года перед этим, им всё это говорили.

Зачем надо было устраивать этот скандал на пустом месте? Потому что все знали, документы все были подготовлены, всё это неоднократно обсуждалось. Вся эта история – поеду-не поеду, на каких условиях поеду, это всё свидетельство поразительно низкого невзрослого поведения.

И неслучайно, что отношение к украинскому руководителю, ко всей Украине было исключительно позитивным в начале этого широкомасштабного наступления. Но вот это совершенно незрелое, невзрослое поведение, которое продолжается в течение этого длительного времени, даже у этих людей это вызывает уже эмоциональную реакцию. Хотя дождаться эмоциональной реакции от западных руководителей непросто. Это люди, которые прошли соответствующую школу в течение многих десятилетий и стараются свои эмоции никому не показывать, тем более публично», – объяснил Илларионов.