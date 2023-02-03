Илларионов ставит крест на ВСУ: Стратегическая инициатива перешла к России

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Стратегическая инициатива на фронтах перешла к российской стороне и имеет все шансы у нее и остаться.

Об этом в интервью признанной иноагентом беглой российской либералке Юлии Латыниной заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, в случае, даже если Украина получит все обещанные Западом танки, их все равно будет недостаточно, тем более что Россия серьезно усилила оборону своих территорий.

«В обозримой перспективе партнеры Украины обещают поставить… здесь различается по источникам, некоторые дают цифру порядка 120 – 140, в некоторых случаях – 150 танков, в некоторых случаях больше, правда, без указания срока, в течение которого эти танки могут быть поставлены. По бронемашинам лучше, там почти полностью покрывается запрос генерала Залужного, по гаубицам также обещанные поставки составляют около половины запрошенной величины. Так что даже с точки зрения того, что запросил генерал Залужный, похоже, того, что даже пообещано и, возможно, будет поставлено в течение практически 10-12 месяцев, все равно будет недостаточно. Залужный-то говорил об этом в декабре, а уже февраль, и с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем ситуация на фронте меняется. К сожалению, не в лучшую сторону для украинских вооруженных сил, поскольку линия обороны российских войск, в частности Запорожья, укрепляется – туда выдвигаются новые части, добавляется техника, усиливаются оборонительные сооружения и теперь для того, чтобы прорвать ту линию обороны, которая в декабре была, нужно 300 танков, сегодня уже потребуется, возможно, на несколько сотен танков больше. А к тому времени, когда танки будут поставлены, спрос на оружие прорыва обороны будет еще большим», – сказал Илларионов.

Он считает, что украинская армия утратила свой наступательный потенциал.

«Мы вынуждены сказать, что процесс освобождения оккупированной территории, который достаточно энергично происходил в сентябре-октябре, начале ноября прошлого года, после 11 ноября, после освобождения Херсона остановился и в последние несколько недель мы видим попытки российских войск проводить наступление или контрнаступление, мы видим, что линия фронта прогибается. Да, это происходит медленно, с трудом, с большой кровью, но, по крайней мере, в настоящее время на многих участках российско-украинского фронта инициатива находится явно на стороне России. Они наступают. Как неоднократно говорили в том числе и многие ваши собеседники, в том числе и военные эксперты, и люди, получающие информацию о ситуации из Генерального штаба ВСУ, они говорят о заметном преимуществе агрессора в этой ситуации. Таким образом, ни один из важнейших критериев… которые позволяют нам говорить о стратегическом переломе или коренном переломе в российско-украинской войне не произошел… Для участников сторон становится ясно – стратегическая инициатива абсолютно определенно перешла от одной стороны, наступавшей до этого, к другой стороне. Эта инициатива перешла и имеет все шансы оставаться в руках этой стороны», – резюмировал Илларионов.