01.09.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Таможня, Украина, Экономика
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Иллюзия успехов украинской таможни вызвана обвалом гривны – экономист



Правительство Украины пиарится на росте доходов от таможенных сборов, заявляя, что он достигнут за счет борьбы с контрабандой. Но на самом деле рост доходов объясняется девальвацией гривны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Девальвация будет продолжаться. Уже начали работать сезонные факторы. Скоро отопительный сезон надо закупать импортный уголь, импортный газ, который, кстати, подорожал в августе в Европе на 20%. Естественно, что с сентября газ подорожает на 20% и в Украине, потому, что промышленность потребляет импортный газ. Девальвация началась во второй половине июля и усилилась в августе. Впервые с января таможня начала выполнять индикативный помесячный план. Когда Гройсман заявялет, что украинское правительство начало активно бороться с контрабандой, благодаря чему получено 12,5 млрд грн дополнительных доходов, то это неправда. Эти доходные показатели были получены за счет девальвации гривны. Пиар и пропаганда перед выборами усиливаются», – сказал он.

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