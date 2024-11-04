Илон Маск – китайский агент? Bloomberg опасается, что бизнесмен станет «связным» между Трампом и Пекином

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Традиционно симпатизирующий деморатам Bloomberg делает отчаянную попытку за день до выборов бросить тень на репутацию республиканца Дональда Трампа, вновь обвинив его в “подозрительных связях” с КНР. На этот раз – через одного из спонсоров своей компании – Илона Маска.

Как утверждает агентство, тесные связи Илона Маска с Дональдом Трампом дают китайскому лидеру Си Цзиньпину влиятельного друга в случае победы республиканца на выборах президента. Тем более, в случае выполнения Трампом своего обещания назначить Маска на одну из влиятельных должностей в своей администрации.

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“Миллиардер, генеральный директор компаний Tesla Inc. и SpaceX, пожертвовавший более 100 миллионов долларов в поддержку Трампа, имеет широкие деловые интересы в Китае. Он пользовался привилегиями, редко предлагавшимися другим иностранным инвесторам, например, когда Tesla получила беспрецедентную концессию на полный контроль над своей местной дочерней компанией. Сегодня половина всех электромобилей Tesla производится в Китае”, – говорится в публикации.

Агентство также утверждает, что мнения Маска по некоторым из наиболее чувствительных американо-китайских вопросов “тесно совпадают со взглядами Си”.

В частности, миллиардеру припоминают заявление от 2022 года, когда он рекомендовал Тайваню “определить специальную административную зону”, соответствующую видению Си относительно объединения острова в рамках той же структуры, в которой Пекин должен руководить Гонконгом и Макао..

В вину Маску ставят и высказывание против американских пошлин на китайские электромобили — позиция, отличающаяся от угрозы Трампа, ввести тарифы на уровне 60% на все товары, произведенные в Китае.

“В апреле, когда доходы Tesla снижались, Маск совершил необъявленную поездку в Китай, чтобы получить разрешение на запуск своего программного обеспечения. Он встретился с премьер-министром Ли Цяном, который, являясь секретарем Коммунистической партии Китая в Шанхае, помог компании открыть завод, который сейчас является ее крупнейшим заводом в мире. Вскоре после этого автомобили Tesla, производимые в Китае, прошли проверку на соответствие ключевым требованиям безопасности данных и конфиденциальности в Китае”, – пишет Bloomberg.

“Мы видим, что Маск заискивает перед китайцами, а они придают ему особое отношение, и они обязательно воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа. Он чрезвычайно прокитайский”, – цитирует агентство Дерека Скисорса, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства.

“Я вижу, как Маск станет ключевым собеседником между США и Китаем по многим вопросам технологий и торговли во второй администрации Трампа. Маск, вероятно, подтолкнет Трампа к более дружественному отношению к внедрению электромобилей в США, чего Трамп до сих пор не делал” , – считает Кевин. Сюй, технологичный инвестор и основатель компании Interconnected Capital.

Кроме того, комментарии Маска относительно Коммунистической партии Китая получили одобрительные отзывы в Пекине, ябедничает Bloomberg. Мол, в 2021 году, после того, как Маск заявил, что китайское правительство “возможно, более ответственно” за счастье людей, чем правительство США, спикер МИД Хуа Чунинг приветствовала его “объективное заявление”.

Год спустя Маск опубликовал колонку в официальном журнале Администрации киберпространства Китая, где изложил свое видение того, как технологии могут обеспечить будущее человечества, что в значительной степени перекликается с целями правительства Си.

Аналитики агентства надеются, что в случае победы Трамп и его администрация будут четко разделять советы и инициативы Маска в области экономики и бизнеса от его политических решений.