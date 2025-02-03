Илон Маск назвал USAID «преступной организацией» и снес его аккаунт в соцсети Х

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Недавно назначенный на должность главы департамента эффективности в администрации Дональда Трампа миллиардер Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) «преступной организацией».

Так он отреагировал на сообщения американских медиа о том, что двух руководителей службы безопасности штаб-квартиры USAID отправили в административный отпуск.

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По информации источников CNN, это произошло сразу после того, как они отказали представителям возглавляемого Маском Департамента эффективности правительства (DOGE) Маска в доступе к системам безопасности USAID, личным делам персонала, а также к секретной информации, требующей спецдопуска.

Один из пользователей платформы Х, принадлежащей Маске, возмутился действиями службы безопасности USAID: «Что, черт возьми, эти люди так отчаянно пытаются скрыть?!», – написал он.

На что Маск ответил: «Нет, они пытались соврать, чтобы скрыть свою коррупцию».

После чего Маск опубликовал ряд «разоблачительных» постов, в которых, в частности, обвинил USAID в финансировании «подконтрольных фонду Сороса прокуроров», которым Агентство «дает указания», каких граждан и политиков преследовать; финансировании производства наркотиков в Афганистане, а также государственных переворотов на Украине, в Египте и на Гаити.

Также миллиардер обвинил USAID во вложении 53 миллиона долларов в организацию EcoHealth Alliance, которая затем использовала эти средства «для поддержки исследований по приобретению функций коронавирусов в лаборатории в Ухане».

«Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые деньги, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?», – написал Маск в принадлежащей ему соцсети Х.

Также в перепосте Маска говорится, что агентство «неоднократно связывали с разведывательной деятельностью», а его бывший директор Джон Гиллиган признавал, что агентство «было пронизано сверху донизу людьми из ЦРУ», объяснив, что «идея заключалась в том, чтобы внедрить агентов в каждый вид деятельности, который мы вели за рубежом: правительственный, волонтерский, религиозный, любой».

Кроме того, из слитых Маском внутренних документов USAID якобы следует, что одним из условий получения американских денег зарубежными изданиями было их “стратегическое молчание” по темам, которые в Вашингтоне прикажут замалчивать.

Комментируя все это, Маск заявил, что USAID — «это змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку» и добавил, что оно «должно умереть».

И, видимо, чтобы помочь критикуемой им организации «умереть», Маск, своим единоличным решением удалил из Х аккаунт USAID с почти миллионом фоллооверов.

И если ряд обвинений вполне соответствуют истине, то в ряде других Маск опирался на ничем не подтвержденные публикации в «желтых» американских медиа, часть оставил без доказательств вообще. Впрочем, это фирменный стиль Маска и Трампа.

Серьезность намерений администрации Трмпа похоронить ненавистную им структуру “глубинного государства” подчеркивают еще несколько событий.

Так, отказавшийся сотрудничать с Белым домом руководитель аппарата USAID Мэтт Хопсон подал в отставку.

“Источник в Конгрессе сообщил, что его отставка состоялась после того, как сотрудников службы безопасности USAID отправили в административный отпуск (за отказ предоставить доступ к личной и секретной информации Департамента по эффективности правительства Илона Маска — ред.).

По словам источников, около 30 карьерных сотрудников USAID по вопросам законодательства и связей с общественностью потеряли доступ к своей электронной почте. Общее количество сотрудников, отправленных в административный отпуск за последнюю неделю, приблизилось к 100”, — пишет Reuters.

Веб-сайт USAID не работает со второй половины субботы.