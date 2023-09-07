Илон Маск отключил «Старлинк» для ВСУ над Крымом, чтобы «избежать ядерной войны»

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Илон Маск, знаменитый американский предприниматель, изобретатель и новатор, в прошлом году тайно дал своим инженерам команду отключить принадлежащую ему сеть спутниковой связи «Старлинк» вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот.

Об этом повествует новая биографическая книга «Илон Маск», которую посвятил эксцентричному миллиардеру американский писатель Уолтер Айзексон, сообщает CNN. Книга выйдет в издательстве «Саймон энд Шустен» 12 сентября.

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Когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они «потеряли связь и безвредно выбросились на берег», пишет Айзексон.

Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия в ответ на дерзкую акцию Украины в Крыму применит ядерное оружие. Этот страх был вызван разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками, утверждает Айзексон.

Опасения Маска по поводу «мини-Перл-Харбора в Крыму», как он выразился, не оправдались. Но этот эпизод раскрывает уникальное положение, в котором оказался Илон Маск, когда разворачивались военные действия на Украине. Намеренно или нет, но он стал влиятельным посредником, которого американские чиновники не могли игнорировать.

Новая книга Айзексона, автора знаменитых биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, даёт новое представление о Маске и о том, как его экзистенциальный страх развязать более широкую войну заставил его отвергнуть запросы Украины на системы «Старлинк», которые они могли бы использовать для нападения на россиян.

После того, как Россия нарушила работу систем связи Украины незадолго до начала СВО в феврале 2022 года, Маск согласился предоставить Украине спутниковые терминалы «Старлинк» производства его компании SpaceX на миллионы долларов, которые приобрели решающее значение для военных операций Украины. Несмотря на то, что сети сотовой связи и интернета были уничтожены, терминалы «Старлинк» позволяли ВСУ сражаться и пользоваться высококачественной связью.

Но как только Украина начала использовать терминалы «Старлинк» для наступательных атак на Россию, Маск начал сомневаться в своём решении.

«Для чего я на этой войне?», – Маск спрашивает Айзексона.

По словам предпринимателя, «Старлинк» не был предназначен для участия в войнах. Он был создан для жизни и развлечений – для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не убивать других людей с помощью дронов.

Вскоре Маск провёл телефонные разговоры с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и наконец, с послом России в США Анатолием Антоновым, чтобы выразить Москве беспокойство Вашингтона, пишет Айзексон.

Тем временем, по словам Айзексона, Михаил Федоров, заместитель премьер-министра Украины, умолял Маска восстановить связь для подводных дронов, рассказывая Маску в текстовым сообщении об их возможностях.

«Я просто хочу, чтобы вы — человек, который меняет мир с помощью технологий — знали это», — сказал Федоров Маску.

Илон Маск, генеральный директор производителя электромобилей «Тесла» и частной компании по исследованию космоса SpaceX, ответил, что его впечатлил дизайн подводных дронов, но он не станет снова включать спутниковое покрытие для Крыма, потому что Украина «сейчас заходит слишком далеко и напрашивается на стратегическое поражение», — согласно Айзексону.

Маск и SpaceX отказались отвечать на запросы CNN о комментариях, говорится в статье, опубликованной в разделе CNN politics.