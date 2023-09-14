Илон Маск показал, как «любовь» неонацистов может обернуться внезапной ненавистью

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Американский миллионер Илон Маск стал хорошим примером того, что даже длительная помощь Киеву не гарантирует лояльности бандеровцев, которые в любой момент могут возненавидеть благодетеля.

Об этом в интервью в эфире израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Кирилл Бенедиктов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После очередной неудавшейся атаки на Черноморский флот, Маск выдвинул свой план по мирному урегулированию. Видимо, перспектива возможной ядерной войны на него настолько произвела впечатление, что он решил «спасти мир». И выдвинул подробный план мирного урегулирования, по которому должны были пройти новые референдумы под международным контролем, на всех этих территориях. Но при этом он с самого начала говорил, что Крым российский, и в этом плане тоже. То есть, Крым признавался российским, а Украина должна была согласиться с вечным нейтральным статусом. И как только этот план был опубликован, сразу же симпатии, которые к Маску на Украине имелись, они тут же зеркально превратились в ненависть», – сказал Бенедиктов.

Он отметил, что Илону Маску не помогли ни десятки миллионов, ранее отправленных на Украину, ни другая помощь Киеву: единственное слово о мире, и он стал для бандеровцев врагом.

«Всё забыли, что он спас Украину в первые дни СВО, что он направил Украине восемьдесят миллионов долларов из своих личных денег. Всё это было забыто в одно мгновение. Маска тут же начали поносить всеми возможными словами. Что творилось в украинских соцсетях, даже цитировать не хочется. И после этого Маск, видимо, осознав всю цену благодарности украинского народа, он решил идти дальше – и отключил часть функций «Старлинк» над теми территориями, которые Россия контролирует. Что Украине не понравилось, но на обострение дальше идти не стали», – подытожил политолог.