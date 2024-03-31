Илон Маск предлагает России похабный мир

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Российские СМИ растиражировали заявление американского миллиардера Илона Маска, призывающего Киев начать переговоры с Москвой, чтобы не потерять еще больше территорий, включая Одессу.

На самом деле, план Маска не несёт России ничего хорошего, предупреждают наблюдатели.

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«Если война продлится достаточно долго, падет и Одесса. На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю, или нет. Я рекомендую урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдёт», – объявил Маск.

«Маск выражает позиции партии мира в США и на Западе», – считает политолог Сергей Марков.

А вот обозреватель Юрий Баранчик уверен: переговоры с Украиной без контроля над Одессой не нужны, Маск – не друг, а «крупнейший подрядчик Пентагона».

«Россию данный вариант категорически не устраивает. При таком исходе мы не решаем главных задач СВО и получаем более интенсивный конфликт через 2-3 года (5-6 лет, после 2030 года), когда ВСУ хорошенько пополнят от полумиллиона до миллиона человек и оснастят западным оружием, в том числе, большим количеством средств ПВО/ПРО, а также авиацией», – напоминает Баранчик.

Писатель Захар Прилепин трактует заявление Маска как свидетельство закулисного давления.

«Вопрос только в одном: когда Россию уломают на «урегулирование». В не менее сложной ситуации государь Алексей Михайлович и вождь Владимир Ильич «урегулировались» только на Днепре. А Екатерина Великая и т. Сталин – несколько западнее».

Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский считает: всё будет зависеть от настроений населения России.

«Но я думаю, что окончательное решение в момент, когда для решения создадутся предпосылки, будет зависеть от состояния духа всего народа: готовы мы идти дальше, или предпочтем остановиться».