Илон Маск предлагает России похабный мир

Михаил Рябов.  
31.03.2024 15:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, Одесса, Россия, Украина


Российские СМИ растиражировали заявление американского миллиардера Илона Маска, призывающего Киев начать переговоры с Москвой, чтобы не потерять еще больше территорий, включая Одессу.

На самом деле, план Маска не несёт России ничего хорошего, предупреждают наблюдатели.

Российские СМИ растиражировали заявление американского миллиардера Илона Маска, призывающего Киев начать переговоры с Москвой,...

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«Если война продлится достаточно долго, падет и Одесса. На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю, или нет. Я рекомендую урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдёт», – объявил Маск.

«Маск выражает позиции партии мира в США и на Западе», – считает политолог Сергей Марков.

А вот обозреватель Юрий Баранчик уверен: переговоры с Украиной без контроля над Одессой не нужны, Маск – не друг, а «крупнейший подрядчик Пентагона».

«Россию данный вариант категорически не устраивает. При таком исходе мы не решаем главных задач СВО и получаем более интенсивный конфликт через 2-3 года (5-6 лет, после 2030 года), когда ВСУ хорошенько пополнят от полумиллиона до миллиона человек и оснастят западным оружием, в том числе, большим количеством средств ПВО/ПРО, а также авиацией», – напоминает Баранчик.

Писатель Захар Прилепин трактует заявление Маска как свидетельство закулисного давления.

«Вопрос только в одном: когда Россию уломают на «урегулирование». В не менее сложной ситуации государь Алексей Михайлович и вождь Владимир Ильич «урегулировались» только на Днепре. А Екатерина Великая и т. Сталин – несколько западнее».

Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский считает: всё будет зависеть от настроений населения России.

«Но я думаю, что окончательное решение в момент, когда для решения создадутся предпосылки, будет зависеть от состояния духа всего народа: готовы мы идти дальше, или предпочтем остановиться».

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