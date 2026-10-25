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Илон Маск попытался публично откреститься от военного статуса своей системы Starlink.

В соцсети миллиардер написал, будто никогда не поддерживал использование спутников «для наступательных ударов дронами», да и вообще опасается, что однажды его группировка тоже может стать целью, и это «вызовет эффект домино», так как обломки сделают невозможным использование космоса.

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Военкор Александр Коц напоминает, что именно дроны под управлением «Старлинка» атаковали общежитие со студентами в Старобельске.

«Выжившие рассказывали, что дроны долго кружили над корпусом, прежде чем ударить… Кружить над спящими детьми и выбирать окно можно, только когда есть картинка. Картинку давал космос… Нет, Илон, ты не открестишься от того, что называешь «бойней». Ты один из ее ведущих авторов. Когда ты гасишь связь одной стороне и даёшь её другой, ты соучастник. Кровь тысяч убитых на твоих руках», – написал Коц.

С такой оценкой согласны и авторы англоязычного канала Two Majors:

«Пусть он либо отключит Starlink для украинцев, либо нарисует лицо Зеленского на своем лбу», – предлагают они миллиардеру.

Либеральный военный эксперт Валерий Ширяев поясняет, что истинная причина метаний Маска последних дней – недовольство тем, что ВСУ использовали для ударов терминалы, работающие по более дешевым – «гражданским», а не «военным» тарифам.

«Они постоянно разбирают полученные самыми разными путями антенны Starlink. Далее изучают их и вмешиваются в устройство, добавляя детали, позволяющие инструментально обходить ограничения, наложенные на конструкцию и ПО терминалов по умолчанию… Важной задачей ВСУ была установка дорогих антенн для одноразовых задач по минимально возможной цене. Они и «подкручивали» всю эту электронику ради этого. Одновременно так же вольно обращались с антеннами, завезенными по серым схемам, и российские военные, пока Маск не отключил их «белыми списками» прошедшей зимой… По результатам «выяснения отношений» с Вашингтоном платить теперь ВСУ будут по военным тарифам в несколько раз выше», – прогнозирует Ширяев.

Сергей Товкач, автор канала «Разработчик БПЛА» указывает на еще одно лукавство Маска по поводу якобы невозможности использования космоса в случае удара по «Starlink».