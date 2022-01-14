Илон Маск запустил антикварный украинский спутник. Це перемога!

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Новости Украины

13 января, в четверг, ракета SpaceX компании Илона Маска вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2-30». Ещё одно разовое космическое мероприятие вызвало пароксизм ликования в нестройных рядах украинской правящей верхушки и охранительских СМИ.

Космических «пэрэмог» Украина не знала вот уже более 10 лет, если не считать запуски в 2014 и 2017 годах двух «кубсатов», построенных сотрудниками Киевского политеха. Сразу же после выхода на орбиту связь с этими изделиями украинского «дворца пионеров» прервалась, переведя их в разряд космического мусора, хотя «незалежные эксперты», раздувая от важности щёки, полагают, что запущенные аппараты «вероятно до сих пор находятся в рабочем состоянии».

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Поэтому президент Зеленский не скрывал сегодня восторга: «затаив дыхание, наблюдал онлайн, как ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск состоялся успешно».

Что касается спутника «Сич-2-30», то Зеленский сильно погорячился, назвав изделие «новым образцом современной космической техники». Но что взять с телепаяца, для которого достаточно рядовое даже для африканских стран событие (на сегодняшний день), вроде запуска собственного штучного спутника иностранной ракетой-носителем является «возвращением в когорту мощных космических государств».

Так оно выглядит, антикварное чудо свидомой инженерной мысли

В общем, «Сич-2-30» – далеко не новый, а довольно-таки старый спутник-дублёр улетевшего в космос в 2011 году аппарата «Сич-2-1» и проработавшего на орбите около полутора лет, хотя создатели отмеряли ему изначально срок более чем в три раза больше.

Просто так сошлись звёзды, что для отработки возможных неполадок космической техники в полёте существует практика создания спутника-дублёра, при помощи которого специалисты решают проблемы на земле.

Следует заметить, что это не единственное официальное враньё, сопровождающее космический запуск украинского музейного экспоната.

По официальной версии, старт «Сич-2-30» на борту РН Falcon-9 Илона Маска обошёлся украинской казне в достаточно скромный $1 млн. Однако журналисты выяснили, что на деле украинские чиновники перечислили американскому деляге за полёт космический спутника-старичка сумму в $9 млн – и это несколько меняет дело. Выбор SpaceX в качестве извозчика украинская сторона объясняла тем, что, мол, «конкуренты Маска запросили бы в десять раз больше».

Впрочем, к чему было кривляться и врать, если шила в мешке не утаить, и выбор SpaceX имел чёткий политический оттенок ещё и потому, что запуск «Сич-2-30» был намечен на 30-летие украинской «незалежности» в августе 2021-го, но что-то у них там не срослось, и дату перенесли на полгода.

Для чего Украине понадобился спутник на орбите?

По официальным данным, «Сич-2-30» понадобился «для электронно-оптического государственного мониторинга поверхности Земли, состояния водоемов, лесов, градостроительства, отслеживания природных катаклизмов».

А, кроме того, как объяснили в Государственном космическом агентстве Украины, для «решения задач обороны и безопасности страны» и международного сотрудничества в сфере обмена спутниковой информацией. А то, мол, украинские «вчэные» вынуждены платить из собственного кармана по 100 евро за снимок интересующего их участка Земли иностранным спутником.

Правда, по признанию директора Государственного космического агентства Украины Андрея Колесника, среди специалистов ведомства нет уверенности в том, сумеет ли «Сич-2-30» штатно отработать гарантийный срок на орбите и окупить затраченные средства.

Причина проста: построенный в 2011 году сателлит проектировался из расчёта на конструктивные и динамические особенности другой ракеты-носителя, а не Falcon-9, да и аппаратура, которой его начинили, уже сильно устарела.

В частности, по утверждению специалистов Национального авиационного университета (некогда прославленного ХАИ), электронно-оптическое оборудование «Сич-2-30» имеет разрешение 7,8 метра, тогда как современные спутники способны передавать чёткие снимки 30-сантиметровых объектов. Причём, как заявляют украинские учёные, если время съёмки будут вестись в условиях облачности, то фотографии будут, мягко говоря, «малоинформативными».

Иными словами, в условиях облачной погоды «Сич-2-30» передаст своим владельцам неопознанное пятно с интересующего их участка земной поверхности, которым придётся гадать – это танк, БМП, тактический ракетный комплекс или просто заросли кустарника. Причём, как утверждают всё те же специалисты, снимок поступит аналитикам ажно спустя две недели после фотографирования.

Интересно, что глава агентства Колесник признаётся, что он был изначально против запуска «Сич-2-30», поскольку в КБ «Южное» уже практически допилен «Сич-2М» с электронно-оптической начинкой, имеющей разрешение 2 метра.

По его словам, сдачей в эксплуатацию музейного экспоната вместо более современного спутника Украина должна быть «благодарна» гендиректору КБ «Южное» Александру Дегтярёву (умер в 2020 году от «короны»), поскольку стремительно нищающему и разваливающемуся предприятию позарез нужны были деньги. Так что на тебе, убоже, что нам негоже.

Так это или нет, теперь вряд ли проверишь, однако не так давно военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств руководством КБ «Южное». К расследованию подключилась и Счётная палата, обнаружившая, что руководство КБ вертело как хотело бюджетными деньгами, частенько предоставляя их как беспроцентную ссуду коммерческим организациям и частным банкам, напрямую связанную с компанией-акционером «Южного».

Особой пикантности делу придавало то обстоятельство, что покойный Дегтярёв был председателем наблюдательного совета банка «Новый», главным акционером которого и выступало КБ «Южное».

Нетрудно догадаться, что все эти махинации ведут не к звёздам, а куда-то прямиком в преисподнюю, так что гордиться и, тем более, радостно верещать дурниной на всю Ивановскую по случаю разового запуска пыльной железки с антресолей могут только слабоумные и мерзавцы. Ведь это куда проще, чем не воровать и не прятать бабло по офшорам, вкладывать средства в науку, образование и молодёжное творчество.

Вангую, что в следующий раз «Сич-2М» полетит лет через 20, да ещё верхом на ангольской ракете, под такие же бравурные вопли и шумиху в прессе. Верной дорогой…