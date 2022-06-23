«Иловайск, только масштабнее»: трасса с бегущими из Лисичанска всушниками – под шквальным огнём

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Освободительные войска взяли ещё несколько населённых пунктов ЛНР и обратили в бегство украинские вооружённые формирования в сторону Лисичанска, откуда в свою очередь стремительно отступают их побратимы.

Об освобождении территорий сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его словам, подразделения НМ ЛНР и ВС РФ завладели преимущественными высотами и населенными пунктами Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка. Это к северу от захлопнувшегося «золотого котла».

«Враг повержен и обращён в бегство! Отмечается очень быстрый бег вприпрыжку в сторону Лисичанска, бросая технику боеприпасы и раненых. Наши войска успешно продолжают и дальше теснить врага, который морально уничтожен!» – пишет Киселёв в своём тг-канале.

В то же время журналист Юрий Подоляка сообщает, что ВСУ получили приказ отступать и пытаются прорваться из оперативного окружения в Лисичанске. Бегущие украинские формирования расстреливают русские войска.

«В небо поднята российская авиация, артиллерия в этом районе плотно работает по дороге Северск-Лисичанск, пытаясь уничтожить все, что по ней движется. Все очень сильно напоминает бегство ВСУ из Иловайска – только в гораздо более крупных размерах. По пытающимся отступить из Лисичанска украм работают все виды вооружения, в том числе авиация и высокоточные ракеты. Горят все дороги с западной части к Лисичанску. Полностью уничтожена колонна укров от поворота Мельникова до профилактория», – пишет Подоляка.

При этом появляется информация, что заблокированная в котле «горско-золотовская» группировка уже выходит на связь для переговоров о сдаче в плен. Сообщают, что боевики «Айдара» на заводе «Азот» в Северодонецке также заявили о готовности сдаваться.

Со стороны киевской администрации пока поступают осторожные, но весьма упаднические комментарии. Так, глава оккупационной луганской администрации Сергей Гайдай, заявил, что ВСУ, «возможно», придется отступить из-под Лисичанска, чтобы избежать окружения. Кроме того, он анонсировал отступление остатков вооружённых формирований из Северодонецка.

«В Северодонецкой промзоне уже разрушено много защитных сооружений, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции… В случае оккупации Северодонецка люди, скрывающиеся в укрытиях «Азота», станут заложниками рашистов. Выход будет только на оккупированную часть Луганской области», – пишет в своём тг-канале Гайдай.

Военкор Юрий Котенок отмечает, что по своему обыкновению, нацисты бросают использованных как живой щит гражданских за ненадобностью.

«Ранее этот «капитан очевидность» и прочие идиоты от русофобии заявляли о потере контроля над 85 % территории Северодонецка. Теперь он говорит в соцсетях об «отступлении». Другими словами, дела у укропитеков в городе, мягко говоря, плохи. И ошметки размотанных подразделений сбегают в промежутках между прилетами в Лисичанск, кто вброд, кто вплавь. И да, гауляйтер сообщил о тех гражданских, кто укрывался в бункерах завода «Азот»: мол, они «смогут выйти только на оккупированную территорию». То есть, укронаци, как всегда, подставляют и бросают свой «живой щит» за ненадобностью, когда осталось только уносить ноги», – отметил Котенок на своём канале.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский обратил внимание, что информационного шума о спасении гарнизонов на Украине нет.

«Да в чем проблема-то, сидите и ждите экстракшон. Кстати, непонятно, почему в случае Северодонецка и Лисичанска нет обращений к Папе Римскому, Эрдогану и ООН с просьбами об эвакуации. Да и разговоры о «вызволении из эвакуации» идут исключительно про «азовцев». Что наводит на мысль о том, что нацисты «Азова» для киевского режима – это был первый сорт, а все остальные – просто мусор», – отметил Бердичевский.

В то же время весьма симптоматичны слова главнокомандующего ВСУ Залужного о ситуации на фронте: «Нам очень тяжело. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции…».