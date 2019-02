Им бы Евровидение взять и отменить

24.02.2019, Киев, Сергей Устинов

То, что конкурс Евровидение уже давно является феноменом чисто политическим, а к культуре, даже массовой, имеет отношение лишь по касательной, не является секретом даже для людей, слабо знакомым с предметом. Но даже у привычной политизации Евровидения есть свои нюансы.

Одно дело, – и этим действительно уже никого не удивишь – когда зрители из разных стран и профессиональное жюри, присуждая баллы и раздавая места, руководствуются какими угодно критериями, кроме вокальных и сценических данных участников. Понятно, что армянский зритель никогда не проголосует за певца из Азербайджана, будь тот хоть вторым Карузо. Аналогично сербы «глушат» хорватов и наоборот. Также мы помним историю 2016 года, когда политика отобрала первенство у России. Зрители отдали корону россиянину, жюри – австралийцу, а победа в итоге досталась Украине с пропагандистской песней о выселении крымских татар в 1944 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но эти игры, пусть и грязные, но внешние. А вот, чтобы ржавчина конъюнктурной политизации насквозь проела внутренний национальный отбор в отдельно взятой стране – это, похоже, ноу-хау. Примечательно, что Украина тут – впереди Европы всей.

Справедливости ради, началось это все не сейчас. И даже не в 2014 году. А десятком лет ранее. Помните 2004 год, когда на волне победы «оранжевого майдана», ющенковские культуртрегеры отменили итоги уже проведенного при Януковиче отбора и буквально нахрапом, вопреки всяким нормам приличия всунули в качестве участника от Украины бездарных лабухов из совершенно и заслуженно забытой сейчас галицийской группы «Гринджолы»?

Единственной их песней и одновременно – вершиной творчества стал сплагиаченный и переделанный под рэп латиноамериканский революционный гимн «Пуэблос унидос» («Единый народ непобедим»), в переводе на мову превратившийся в «Разом нас багато» – гимн незадачливому пчеловоду Ющенке.

Примечательно, что это изнасилование здравого смысла не пошло майданщикам впрок и уже через пару месяцев Киев был вынужден – впервые за все годы украинского участия пропустить очередное Евровидение – хотя годом ранее победившая с «дикими танцами» Руслана обеспечила Незалежной законное право быть хозяйкой конкурса. Тогда сослались на сложное финансовое и политическое положение страны». В результате европляски с европеснями прошли в Вене. А ющенковские гимняри получили аж 19-е место. И то, голосами грузин и прибалтов, чисто из солидарности с майданом.

Впрочем, в последующие годы украинцы выступали на Евровидении достойно и хорошо. Вторые места Украине принесли в 2007 и 2008 годах Верка Сердючка с песней «Dancing Lasha Tumbai» и Ани Лорак с песней «Shady Lady» соответственно. В 2011 году к тройке лидеров приблизилась певица Мика Ньютон, заняв 4 место. В 2013 году страну представила певица Злата Огневич. Она заняла 3 место, уступив Азербайджану и Дании. Видимо, на результатах сказалось то, что погрязшим во внутривидовой грызне Юлям и Витям было не до конкурса.

Но то, что творилось на отборе в этом году, многократно переплюнуло историю с «Гринджолами». В центре скандала на нацотборе оказались сестры Опанасюк – дочери крымского вице-премьера, оставшиеся после 2014 года на Украине и известные на тамошней сцене, как популярный дуэт «Анна-Мария». Незадолго до финала отбора в телеинтервью они уклонились от навязываемого ведущим однозначного ответа о статусе Крыма, сославшись на то, что теперь им приходится ездить к родственникам на полуостров через две границы. Грубо говоря, на вопрос, предполагавший ответ «Да», они ответили «Да, но». И вот этого вот «но» им и не простили. Украинские патриотки, одни из немногих артистов Незалежной, кто действительно не гастролирует в РФ, внезапно для себя стали «латентной ватой», «русскими блядями» и «кремлевскими дурами». Наиболее ретивые патриоты сразу же заявили, что сестрам не место на Евровидении от Неньки и вообще, неизвестно как они попали на сам отбор.

А уж непосредственно на финале, подогретое медийным хайпом жюри и вовсе слетело с катушек. Главным вопросом к конкурсантам стало сакраментальное «Чей Крым?».

«Вчерашнее интервью полная жопа для вас», – сходу огорошил певиц судья конкурса. «Нам не в чем оправдываться», – парировали сестры Опанасюк.

Тернопольский КВНщик и по совместительству свидомый активист Сергей Притула устроил девушкам целый допрос с пристрастием. «Понимая, какой у вас бэкграунд, и так или иначе это выплывает, неужели вы не знали, что должность мамы, которая даже имеет медаль «За возвращение Крыма»… Если я вас спрошу, чей Крым, это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой».

«Если бы встал вопрос, выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек, мы выбрали бы родителей. Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы не нарушили никаких законов Украины, не сделали ничего плохого, не давали концертов в России. Нам жаль, что судят не по делам, в том числе творческим, а по заголовкам в прессе и лозунгам. Мы надеемся, что все сделают выбор, кто на самом деле достоин представлять Украину на европейском конкурсе. Мы любим Украину. Спасибо», – ответили Притуле девушки, после чего зал зааплодировал.

Отчитала «Анну-Марию» и Джамала. «С одной стороны я должна судить вас как профессионал, с другой стороны, вы пошли на конкурс, зная эту ситуацию. Но те, кто представляет конкурс, отвечает за всех нас. Как вы можете отвечать в интервью, что Крым – это родина? Хотя существует только один ответ – Крым это Украина», – безапелляционно заявила она.

И тут не столь важен законный вопрос «А судьи кто?». Уж точно не Джамале с родителями в Крыму судить сестер Опанасюк.

Впрочем, нашлись и те, кого возмутил и достал такой откровенно политиканский подход. В частности, Андрей Данилко сказал, что у него ощущение как, будто он на комсомольском собрании. И что на месте девушек он бы развернулся и ушел. «Я скажу так, я вот слушаю мнения людей, которые думают и голосуют не головой, и я говорю, что конкурс не голосов. Но как круто, когда они есть. Это крутой вокал и профессиональное выступление», – сказал он.

«Снимаю шляпу перед заказчиками и исполнителями этой травли. Тот, кто задал им этот вопрос – чей Крым – отлично понимал, что делает. Теперь все обсуждают не их песню, вокал (объективно самый сильный на этом нацотборе) – а выбор их родителей. А какая личная, семейная трагедия за этим стоит – никто даже не задумался. Назовут Крым Украиной – разрушат карьеру родителей. Назовут Россией – разрушат свою. Это лишний раз доказывает, что все-таки Евровидение – это политика. И шоу-бизнес, особенно в сегодняшних реалиях в Украине – это тоже политика. Чистой воды», – резюмировала ситуацию журналист Анастасия Товт.

Впрочем, весь этот угарный шабаш касался не только сестер Опанасюк, хотя они и оказались в его эпицентре. Других финалистов также допрашивали на политические темы. Так, ведущий Притула допытывался у участницы группы Yuko Юлии Юриной, которая является гражданкой России, хочет ли она отказаться от российского паспорта, намекнув, что это может быстро устроить Порошенко. «Да», – сказала россиянка.

Победила на отборе певица со сценическим псевдонимом Maruv. Ведущий шоу задал вопрос, как ее патриотизм соотносится с тем, что она гастролировала в России. Девушка в ответ порекомендовала все политические вопросы задавать в Верховной Раде. «Многие люди, которые живут в России, отлично относятся к украинцам, восхищаются украинской музыкой», – сказала финалистка. И добавила, что нельзя о стране и ее народе судить по президенту. Зал поддержал ее аплодисментами.

Финальный вопрос от Джамалы снова про Крым. «Давайте смоделируем ситуацию. Вы уже в Тель-Авиве. Куча журналистов. И кто-то задает вопрос: Crimea is Ukraine? Ваш ответ? – Yes, of course».

Но радость свидомых была недолгой. Уже через несколько часов после обьявления итогов отбора на горизонте нарисовалось Ее Величество Зрада. Причем, не просто, а Зрадная Зрада. Бдительные патриоты забили тревогу. Мол, как так – Неньку, ведущую неравный бой с «агрессором», будет представлять на Евровидении певица, гастролирующая в самом сердце «Мордора». Зацените пичальку: только-только отрубили две «ватные» головы, как тут же на ровном месте выросла новая. И понеслись клочки по закоулочкам.

Сегодня днем ответственные за отбор на Евровидение оповестили народ о том, что результаты могут и переиграть, а Maruv – лишиться возможности представлять Украину в Израиле по «вновь открывшимся обстоятельствам» в виде гастролей в РФ. Решение комиссия примет в течение 48 часов, отсчет которых уже идет. При этом не понятно, является ли основным условием для участия в «Евровидении-2019» от Украины отказ от гастролей в России.

Особо упоротые увидели в произошедшем конспирологический мотив и очередные козни коварного Кремля: “Участницей Евровидения от Украины числится Анна Корсун-MARUV. Любительница “четырех миллиардов российского народа”, которая “несет мир” во время гастролей в стране-агрессоре. Такая простенькая двоходовочка: запустили откровенно провокационных “Анна Мария”, на чьем фоне проталкивали “интеллигентную провокаторшу” из Павлограда Анну Корсун”, – пишет политолог-порохобот Алексей Голобуцкий.

Кипит разум возмущенный и в твиттере одного из главных начальственных «упорышей» новой Украины – «гуманитарного» вице-премьера Кириленко. Ему вторит «воскресший мертвец»-политэмигрант Бабченко, до которого наконец, дошло, что «это Анна-Мария еще патриотками были, оказывается… Вот, убил Скрыпин двух полуватных дур, так на их место вылезла совсем откровенная российская блядь. Ну, что сказать. Репетиция выборов Зеленского прошла успешно».

Следует признать, что свидомая публика, как та унтер-офицерская вдова, сама себя высекла. Да так, что и врагу не пожелаешь. Пользуясь аналогией из не рекомендуемого нынче к прочтению Пушкина, не захотели в Киеве быть царицею, а возжелали стать владычицей морскою. Результат – налицо. Тут же еще большой вопрос – кто кому нужнее – Украина певице Maruv или она Украине? Желающим ознакомиться с информацией о ней и ее творчестве – Google и Youtube в помощь. Певица действительно мощная, с мировым именем и 88 миллионами просмотров на собственном канале. Этим не может похвастаться ни один расово правильный свидомый мытець из тех, кто готов по свистку кричать «Зиг Хайль!». Maruv предлагали выступать в качестве легионера Турция, Франция и еще несколько держав. В такой оптике все эти раздумья украинского Минкульта выглядят, как дешевые понты. Откажутся – останутся с очередными местечковыми «Грынджолами», которые в России точно не выступают. Потому что никто не зовет.



Свидомых в этой ситуации даже немного жаль. Они на собственном примере показали всему миру, что бывает, когда престиж страны херится в угоду убогоим идеологическим соображениям. Как и в случае с реверсным получением российского газа через Словакию, результат получается далеким от перемоги. Вспоминается запрещенная ныне на Украине советская киноклассика. «Что они не делают, не идут дела, видно в понедельник их мама родила».

Неудивительно, что в наиболее горячие свидомые головы закрадываются крамольные мысли. Вот, что пишет, к примеру, уже упоминавшийся выше Алексей Голобуцкий: «Как по мне, Украина стоит минимум на этот год отказаться от участия в Евровидении – с такими вот претендентами. В конце концов, все больше стран признают, что формат исчерпал себя, и вообще прекращают участие».

Действительно. Им бы Евровидение взять и отменить….