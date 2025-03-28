«Им главное – план срочной эвакуации в случае боевых действий» – укро-дипломат о евроконтингенте

Саммит «коалиции желающих» в Париже показал, что готовность европейцев отправить военный контингент на Украину производит удручающее впечатление.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы МИД Украины, бывший постпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я так понимаю, в Париже обсуждались три варианта привлечения вооружённого контингента. Первый предусматривает поддержку со стороны США, и это самый лучший вариант. И как свидетельствовали итоги саммита, я так понимаю, пока это не получается.

Второй вариант – это в случае, если ответственность берут только европейцы, а американская сторона займёт нейтральную позицию.

И третий вариант – когда американская сторона будет выступать против привлечения европейского контингента на Украину. Вот такой складывается сценарий…

Можно собрать ещё 50 стран и рассказывать про «потужный» и непревзойдённый успех саммита, но если преимущественное большинство правительств не готовы пока предоставить свои войска для контингента, то очень сложно ожидать позитивные результаты», – сказал Елисеев.