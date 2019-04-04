Им кричали «Фашисты!»: Сербские майданщики перекрыли улицы в центре Белграда

04.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Сторонники оппозиционного «Союза за Сербию» во главе с лидером партии «Двери» Бошко Обрадовичем в четверг в 10 часов утра блокировали вход в городской парламент Белграда, требуя встречи с мэром под предлогом борьбы за сохранение исторического облика сербской столицы.

Произошла словесная перепалка между майданщиками и сотрудницами мэрии, которые пытались оттеснить от здания собравшихся демонстрантов. «Фашисты, фашисты! Позор вам!» – кричали женщины.

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Двум пожилым участницам противостояния стало плохо, сообщает местная газета Blic.

Майданщики объявили своих оппоненток «ботами» Сербской прогрессивной партии, возглавляемой президентом Александром Вучичем, свержения которого добиваются манифестанты.

От парламента протестующие против власти дошли до площади Республики, находящейся на реконструкции, где разобрали строительные ограждения. Затем хулиганы отнесли их к главной организации страны, отвечающей за электронные СМИ – REM. Там акция и была окончена.

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Улицы, по которым шли немногочисленные участники акции, были заблокированы, что привело к заторам на дорогах и негодованию водителей.

Сегодняшняя акция в Сербии – очередное доказательство того, что события в этой республике схожи со сценарием недавнего государственного переворота на Украине – Евромайдана, осуществленного при поддержке Запада.

Одним из главных направлений критики украинских майданщиков в адрес власти было уничтожение исторического облика Киева – так, оппозиционеры захватывали строительную площадку и блокировали проведение реконструкции Гостиного двора на Подоле.

Впоследствии один из главных организаторов киевских акций – «общественник» Игорь Луценко стал боевиком нацистского карательного батальона «Азов», а вскоре и получил статус депутата Верховной Рады.