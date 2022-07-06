«Им место в аду»: в Москве поднялись против открытия филиала Ельцин-Центра

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Депутаты Госдумы от КПРФ провели пикет в форме встречи с избирателями на Малой Никитской улице в Москве, где в бывшей усадьбе Долгоруковых-Бобринских, по их информации, власти собираются открыть филиал екатеринбургского Ельцин-Центра.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил депутат Денис Парфенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш долг напомнить, что подавляющим большинством патриотической общественности деятельность так называемого Ельцин-Центра оценивается как крайне неоднозначная, а по сути как откровенно вредительская. Коммунисты убеждены, что и головная структура Ельцин-Центра в Екатеринбурге также должна быть закрыта. Для этого позорного капища не должно быть ни одного клочка земли на всей территории России», – написал Парфенов.

Акцию поддержал «Левый Фронт».

«Открывайте Ельцин-Центр в аду. Сегодня идет кровавое противостояние на Донбассе, которое является прямым следствием преступной ельцинской политики, и в такой ситуации открывать в Москве «Ельцин-центр» – это все равно, что открывать «Гитлер-центр» в годы Великой Отечественной войны!», – заявил лидер «Левого фронта Сергей Удальцов.

По его информации на организацию московского филиала Ельцин-Центра выделено

1,33 миллиарда рублей. Реконструкцию усадьбы ведет управление делами президента РФ.

В конце июня сотрудники центра по профилактике экстремизма проверили Ельцин-центр в Екатеринбурге на наличие экстремистской литературы.

Тучи начали сгущаться над оплотом либерализма после того, как ушел с должности советника президента РФ и уехал из России в США зять покойного Ельцина Валентин Юмашев.

После этого в Ельцин-центре прошли сразу два мероприятия, на которых выступили участники СВО на Украине. С сайта учреждения исчез наконец материал от 26 февраля, в котором сотрудники центра выступили против СВО.

После этого депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер предложил закрыть центр и создать на его базе Дворец ветеранов. Ветеранские организации Свердловской области назвали «Ельцин-центр» «логовом зверя» и потребовали передать здание Уральскому центру ветеранов боевых действий «Отчизна». Также звучали предложения открыть в центре музей «предательства элит».