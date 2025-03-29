 «Им нужно время до мая»: украинцы ждут нового наступления России, но не знают, где оно начнется

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The Associated Press пишет об украинских ожиданиях нового наступления ВС РФ с целью укрепить укрепить позиции Москвы на переговорах о мире.

По мнению украинских аналитиков и военачальников, с приближением весеннего сезона боевых действий Кремль якобы намерен предпринять многостороннее продвижение через линию фронта протяженностью 1000 километров.

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Украинские военные командиры говорят, что Россия недавно усилила атаки, чтобы укрепить свои тактические позиции перед ожидаемым более масштабным наступлением.

«Им нужно время до мая, вот и все», — говорит украинский военный аналитик Павел Нарижный, который работает с солдатами и узнает от них о разведданных.

На севере российские и северокорейские солдаты почти лишили Киев важного козыря, отвоевав большую часть Курской области России. Также обострились бои на восточном фронте в Донецкой и Запорожской областях.

Некоторые командиры опасаются, что Россия может перебросить закаленные в боях силы из Курской области на Донбасс.

«Будет тяжело. Силы из Куршины придут на взводе от своих побед там», — сказал агентству командир украинского батальона в Донецкой области на условиях анонимности.

«Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны продлиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год», — говорит украинский военный аналитик Алексей Гетман, имеющий связи в генеральном штабе ВСУ.

«Количество столкновений на линии фронта не уменьшается», — добавил Гетман. «Если они и хотели прекратить войну, то их действия этого не показывают».

По словам еще двоих украинских командиров, Россия активизировала разведывательные миссии, чтобы найти и уничтожить огневые позиции, беспилотные системы и другие возможности, которые могут помешать будущему наступлению.

«Все это может быть признаками того, что атака готовится в ближайшем будущем», — уверен Гетман.

Также усилились бои за Покровск на Донбассе, один из главных опорных пунктов обороны Украины и ключевом логистическом узле Донецкой области. Его взятие приблизит Россию к заявленной цели — захвату всего региона.

«За последние два месяца россияне значительно выдохлись. В течение 10 дней марта они взяли своеобразную паузу», — рассказал о ситуации в Покровске пресс-секретарь украинского военного ведомства майор Виктор Трегубов. В середине марта наступление возобновилось. «Это означает, что русские просто восстановились».

Украинский солдат с позывным «Итальянец» сообщил, что Россия ведет интенсивную разведку в его зоне ответственности в районе Покровска. По его словам, радиоперехваты и разведданные свидетельствуют о наращивании сил в районе города Селидово в Покровском районе и создании запасов боеприпасов.

По его словам, в состав сил входит крупная бронетехника, а множество новых позывных, услышанных в радиопередачах, свидетельствуют о прибытии новых сил.

Владислав Волошин, пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины, заявил, что ситуация в регионе осложнилась после того, как Россия увеличила численность сил для проведения наступлений небольшими группами пехоты. По его словам, «тактика использования этих небольших групп приносит России результаты» на других участках линии фронта.

Российские аналитики с оптимизмом прогнозируют успех будущего наступления.

«Обе стороны активно готовятся к весенне-летней кампании. Несмотря на измотанность боями, у российской армии есть реальные шансы добиться решающего успеха в ближайшие полгода-год. Это может привести к краху украинской обороны», — написал в недавнем комментарии московский военный аналитик Сергей Полетаев.

Впрочем, разговоры о крахе украинской обороны ведутся уже больше года, а краха все нет и нет. Так что и к этим прогнозам стоит отнестись с известной долей осторожности.